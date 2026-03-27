Diyet Yapmanıza Rağmen Şişkinliğiniz Geçmiyorsa Sebebi Sandığınızdan Farklı Olabilir

Diyet Yapmanıza Rağmen Şişkinliğiniz Geçmiyorsa Sebebi Sandığınızdan Farklı Olabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.03.2026 - 07:26

Diyetinizde yaptığınız değişikliklere rağmen geçmeyen şişkinlik, yalnızca beslenme alışkanlıklarıyla sınırlı olmayabilir. Uzmanlara göre bağırsak hareketleri, hava yutma ve hormon dengesi gibi pek çok faktör bu durumu tetikleyebilir.

Beslenmenizi değiştirmenize rağmen geçmeyen şişkinlik, çoğu zaman yalnızca yediklerinizle ilgili olmayabilir.

Beslenmenizi değiştirmenize rağmen geçmeyen şişkinlik, çoğu zaman yalnızca yediklerinizle ilgili olmayabilir.

Birleşik Krallık’ta görev yapan bir pratisyen hekim, bu durumun arkasında bağırsak hareketlerinden hormonlara kadar uzanan farklı nedenlerin olabileceğine dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre şişkinlik temel olarak iki sebepten kaynaklanır: Bağırsakta gaz birikmesi ya da sıvı ve basınç artışı. Ancak bu durumun tetikleyicileri düşündüğünüzden daha çeşitli olabilir.

Şişkinliğin En Yaygın 5 Nedeni

Şişkinliğin En Yaygın 5 Nedeni

1. Kabızlık

Bağırsakların düzenli çalışmaması, içeride basınç birikmesine yol açar. Bu da karında dolgunluk ve şişkinlik hissi oluşturur.

2. Fermentasyon Kaynaklı Gaz

Bağırsak bakterileri bazı karbonhidratları parçalayarak hidrojen ve metan gazı üretir. Soğan, sarımsak, baklagiller, şekerli ve gazlı içecekler ile alkol bu süreci tetikleyebilir. Özellikle metan gazı bağırsak hareketlerini yavaşlatarak şişkinliği artırabilir.

3. Gıda İntoleransları

Laktoz, fruktoz veya FODMAP içeriği yüksek besinler bazı kişilerde sindirilemez. Ekmek, makarna, süt, elma ve bazı sebzeler sonrası artan şişkinlik, bu tür bir hassasiyete işaret edebilir.

4. Hava Yutma (Aerofaji)

Sadece ne yediğiniz değil, nasıl yediğiniz de önemli. Pipet kullanmak, hızlı yemek, yemek yerken konuşmak, sakız çiğnemek, gazlı içecek tüketmek veya elektronik sigara kullanmak farkında olmadan hava yutmanıza neden olabilir.

5. Hormonlar

Kortizol (stres hormonu), tiroit hormonları, östrojen ve progesteron seviyelerindeki değişimler sindirim sistemini doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle şişkinlik bazen hormonal dalgalanmalarla da ilişkili olabilir.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
