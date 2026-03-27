Diyet Yapmanıza Rağmen Şişkinliğiniz Geçmiyorsa Sebebi Sandığınızdan Farklı Olabilir

1. Kabızlık

Bağırsakların düzenli çalışmaması, içeride basınç birikmesine yol açar. Bu da karında dolgunluk ve şişkinlik hissi oluşturur.

2. Fermentasyon Kaynaklı Gaz

Bağırsak bakterileri bazı karbonhidratları parçalayarak hidrojen ve metan gazı üretir. Soğan, sarımsak, baklagiller, şekerli ve gazlı içecekler ile alkol bu süreci tetikleyebilir. Özellikle metan gazı bağırsak hareketlerini yavaşlatarak şişkinliği artırabilir.

3. Gıda İntoleransları

Laktoz, fruktoz veya FODMAP içeriği yüksek besinler bazı kişilerde sindirilemez. Ekmek, makarna, süt, elma ve bazı sebzeler sonrası artan şişkinlik, bu tür bir hassasiyete işaret edebilir.

4. Hava Yutma (Aerofaji)

Sadece ne yediğiniz değil, nasıl yediğiniz de önemli. Pipet kullanmak, hızlı yemek, yemek yerken konuşmak, sakız çiğnemek, gazlı içecek tüketmek veya elektronik sigara kullanmak farkında olmadan hava yutmanıza neden olabilir.

5. Hormonlar

Kortizol (stres hormonu), tiroit hormonları, östrojen ve progesteron seviyelerindeki değişimler sindirim sistemini doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle şişkinlik bazen hormonal dalgalanmalarla da ilişkili olabilir.