article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Etkileşime Doyamayan Kanadalı Gazeteci Türkiye'ye Övgü Yağdırdı: "Türkler Her Zaman Sıcak Karşılanacak..."

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.03.2026 - 16:39

Kanadalı gazeteci Mark Slapinski, “İsrail tarafından satın alınmadım” diyerek attığı paylaşım ile kısa sürede Türkiye’de büyük ilgi gördü ve milyonlarca görüntülenmeye ulaştı.

Bu paylaşımının Türkiye’de viral olduğunu fark eden Slapinski, Türk kullanıcılara hitaben samimi mesajlar paylaşmaya başladı. Polonya kökenli olduğunu belirten gazeteci, “Türk halkı Toronto’da her zaman sıcak karşılanacak, daha fazla Türk’e ihtiyacımız var” diyerek Türkiye ve Türklere övgü yağdırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanadalı gazeteci Mark Slabinski, Türkiye'ye olan hayranlığını sık sık dile getiriyor.

Özellikle bulunduğu ülkedeki en popüler gazeteci olmasını farklı sebeplere de bağlıyor. Tarafsız olması da buna en büyük sebeplerden bir tanesiymiş kendisine göre.

Bugün yaptığı X paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

'Türkiye halkı Toronto, Kanada’da her zaman sıcak karşılanacaktır. Daha çok Türklere, daha az Charlie Kirk’e ihtiyacımız var!'

Hatırlarsanız Charlie Kirk, ABD Başkanı Donald Trump'a olan yakınlığıyla biliniyordu. Utah'taki bir üniversitede verdiği açık oturum esnasında da suikaste uğramıştı.

X'teki konsept hesapların da kendisini paylaşmasının ardından "Türkiye'de viral oldum" demeyi de ihmal etmedi.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın