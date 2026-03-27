Ryugu Asteroidi Yaşamın Temel Bileşenlerini Barındırıyor: DNA ve RNA’nın Yapıtaşları Tespit Edildi

Bu bulgu, DNA ve RNA’nın yapı taşlarının Güneş Sistemi’ndeki diğer cisimlerde de yaygın olabileceğine dair güçlü bir kanıt olarak değerlendiriliyor. Araştırma sonuçları saygın bilim dergisi Nature Astronomy’de yayımlandı.

Bennu’nun Ardından İkinci Doğrulama

Daha önce, NASA’nın OSIRIS-REx görevi kapsamında Bennu asteroidinden getirilen örneklerde de benzer moleküller saptanmıştı. Ryugu örnekleri, bu keşfi ikinci kez doğruluyor ve bilim insanlarına, yaşamın kimyasal bileşenlerinin Güneş Sistemi’nin ilk dönemlerinden itibaren oluşmuş olabileceğine dair önemli ipuçları sunuyor.

Yaklaşık 900 metre çapındaki Ryugu, 1999 yılında keşfedilen ve Dünya’ya yakın bir asteroit olarak biliniyor. Japonya’nın uzay ajansı JAXA tarafından yürütülen Hayabusa2 görevi 2014’te fırlatılmış, 2018’de asteroide ulaşmış ve 2020’de Dünya’ya yaklaşık 5,4 gram örnek getirmişti. Bilim insanları o tarihten bu yana bu örnekleri analiz ederek, yaşamın kökenine ışık tutacak önemli bulgular elde ediyor.