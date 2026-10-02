Bugün İndirimde Neler Var? 2 Ekim 2026 Günün Fırsatları
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U.S. Polo Assn. erkek hırkasındaki %65'lik düşüşten Under Armour ve Salomon ayakkabılara, Wefood Hindistan cevizi yağındaki net indirime ve Kiko ile Penti'nin çok al az öde kampanyalarına kadar günün en cazip fırsatlarını sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin.
Bu içerik 2.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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U.S. Polo Assn. örme erkek hırka çok satanlarda 1. sırada ve %65 indirimle 2.099,95 TL yerine net 734,95 TL!
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Miniso Jurassic World lisanslı dinozor temalı tükenmez kalem %43 indirimle 349,99 TL yerine net 199,99 TL!
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Salomon X Ultra 5 Gore-Tex erkek outdoor ayakkabı %29 indirimle 11.999,99 TL yerine net 8.499,99 TL!
Wefood organik soğuk sıkım Hindistan cevizi yağı 150 ml %66 indirimle 591,00 TL yerine net 199,00 TL!
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