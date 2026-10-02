article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Giyim
, Hediye
Bugün İndirimde Neler Var? 2 Ekim 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 2 Ekim 2026 Günün Fırsatları

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
02.10.2026 - 11:24
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

U.S. Polo Assn. erkek hırkasındaki %65'lik düşüşten Under Armour ve Salomon ayakkabılara, Wefood Hindistan cevizi yağındaki net indirime ve Kiko ile Penti'nin çok al az öde kampanyalarına kadar günün en cazip fırsatlarını sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin.

Bu içerik 2.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

U.S. Polo Assn. örme erkek hırka çok satanlarda 1. sırada ve %65 indirimle 2.099,95 TL yerine net 734,95 TL!

U.S. Polo Assn. örme erkek hırka çok satanlarda 1. sırada ve %65 indirimle 2.099,95 TL yerine net 734,95 TL!

Erkek hırka kategorisinin zirvesinde yer alan, kaliteli örme dokusu, göğüsteki zarif nakış logosu ve mevsim geçişlerinde hem tişörtlerin hem gömleklerin üzerine tam oturan kalıbıyla son 365 günün en düşük fiyatında.

U.S. POLO ASSN. Örme Erkek Hırka

Under Armour UA SlipSpeed Mega Ripstop unisex ayakkabı %49 indirimle 9.169,00 TL yerine net 4.665,00 TL!

Under Armour UA SlipSpeed Mega Ripstop unisex ayakkabı %49 indirimle 9.169,00 TL yerine net 4.665,00 TL!

Under Armour UA SlipSpeed Mega Ripstop Sportstyle Ayakkabı

Haustier FW3 akıllı kedi mama kabı ve su pınarı 2'li set son 365 günün en düşüğü net 2.799,00 TL!

Haustier FW3 akıllı kedi mama kabı ve su pınarı 2'li set son 365 günün en düşüğü net 2.799,00 TL!

Mobil uygulama üzerinden porsiyon ayarlı otomatik besleme sağlayan hazneli mama kabı ve suyu sürekli filtreleyip taze tutan sessiz su pınarını bir araya getiren siyah akıllı beslenme istasyonu.

Haustier FW3 Siyah Otomatik APP Kontrollü Akıllı Mama Kabı ve Su Pınarı Seti

Miniso Jurassic World lisanslı dinozor temalı tükenmez kalem %43 indirimle 349,99 TL yerine net 199,99 TL!

Miniso Jurassic World lisanslı dinozor temalı tükenmez kalem %43 indirimle 349,99 TL yerine net 199,99 TL!

Masa üstünde dekoratif bir obje gibi duran sevimli yumurta kabuğu kapağı, içinden çıkan detaylı dinozor figürü ve akıcı mürekkebiyle hem çocukların hem de kırtasiye tutkunlarının sepetine eklediği parça.

Miniso Jurassic World Lisanslı Dinozor Temalı Yumurta Kabuğu Kapaklı Tükenmez Kalem

Bepanthol mağazasında tüm ürünlerde 2. ürüne anında %50 indirim fırsatı!

Bepanthol mağazasında tüm ürünlerde 2. ürüne anında %50 indirim fırsatı!

Cilt bariyerini onaran kült merhemlerden günlük nemlendiricilere, dudak bakım kremlerinden vücut losyonlarına kadar tüm Bepanthol favorilerinde ikinci ürünü yarı fiyatına tamamlama avantajı.

Bepanthol Cilt Bariyeri Onarıcı ve Nemlendirici Koleksiyonu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Salomon X Ultra 5 Gore-Tex erkek outdoor ayakkabı %29 indirimle 11.999,99 TL yerine net 8.499,99 TL!

Salomon X Ultra 5 Gore-Tex erkek outdoor ayakkabı %29 indirimle 11.999,99 TL yerine net 8.499,99 TL!

Zorlu arazilerde su geçirmeyen Gore-Tex membranı, engebeli zeminleri kavrayan Contagrip dış tabanı ve ayağı sabitleyen şasi desteğiyle doğa yürüyüşlerinde üstün denge sunan profesyonel model.

Seçili Ürünlerde Üyelere Özel %15 İndirim Kod (onedio15)

Salomon X Ultra 5 Goretex Erkek Outdoor Ayakkabı (L47854600)

Wefood organik soğuk sıkım Hindistan cevizi yağı 150 ml %66 indirimle 591,00 TL yerine net 199,00 TL!

Wefood organik soğuk sıkım Hindistan cevizi yağı 150 ml %66 indirimle 591,00 TL yerine net 199,00 TL!

Katkısız ve saf içeriğiyle hem mutfakta kahve ve sağlıklı tariflere lezzet katan hem de saç ve cilt bakımında yoğun nem sağlayan organik soğuk sıkım Hindistan cevizi yağı.

Wefood Organik Hindistan Cevizi Yağı 150 ml (Soğuk Sıkım)

KIKO ürünlerinde '3 Al 2 Öde' ve 300 TL kupon!

KIKO ürünlerinde '3 Al 2 Öde' ve 300 TL kupon!

Shea yağı ile A, E, C vitaminleriyle dudakları besleyip nemlendirirken doğal parlak bir renk veren 08 Almond tonunda 3 al 2 öde fırsatına ek, 1.500 TL üzeri sepette 300 TL indirim kuponu.

KIKO Milano Coloured Balm 08 Almond Renkli Dudak Nemlendiricisi

Mavi ürünlerinde %35'e varan indirim fırsatı!

Mavi ürünlerinde %35'e varan indirim fırsatı!

Mavi Marcus vintage gri jean pantolon 1.469,99 TL yerine net 999,99 TL!

Mavi Marcus Mavi Black Puslu Vintage Gri Smoke Jean Pantolon

PAEN Premium Basic unisex hoodie sepette net %50 indirimle 1.999,00 TL yerine 999,50 TL!

PAEN Premium Basic unisex hoodie sepette net %50 indirimle 1.999,00 TL yerine 999,50 TL!

Yumuşacık pamuklu kumaşı, dökümlü rahat kapüşonlu kalıbı ve zamansız minimal stiliyle serinleyen sonbahar günlerinde vazgeçilmeziniz olacak konforlu sweatshirt.

PAEN Premium Basic Unisex Hoodie

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Penti külot koleksiyonunda kaçırılmayacak '2 Al 1 Öde' kampanyası başladı!

Penti külot koleksiyonunda kaçırılmayacak '2 Al 1 Öde' kampanyası başladı!

Dikişsiz modellerden pamuklu günlük seçeneklere ve şık dantelli tasarımlara kadar tüm iç giyim çekmecesini tazeleyen sepet avantajı.

Penti Kadın Külot Koleksiyonu (2 Al 1 Öde)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın