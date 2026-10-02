Bugün İndirimde Neler Var? 2 Ekim 2026 Günün Fırsatları

U.S. Polo Assn. erkek hırkasındaki %65'lik düşüşten Under Armour ve Salomon ayakkabılara, Wefood Hindistan cevizi yağındaki net indirime ve Kiko ile Penti'nin çok al az öde kampanyalarına kadar günün en cazip fırsatlarını sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin.

Bu içerik 2.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.