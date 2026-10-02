ŞOK'a Şemsiye Geliyor! 3 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK 3 - 6 Ekim 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 3 Ekim 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''
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Kadın Pijama Takımı Yaka Yırtmaçlı 750 TL
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Gokidy Blok Okyanus Keşif Seti 1.290 TL
Guess GUGW0495G3 Erkek Kol Saati 3.999 TL
Just Cavalli JC1L382M0055 Kadın Kol Saati 5.999 TL
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