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ŞOK'a Şemsiye Geliyor! 3 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Şemsiye Geliyor! 3 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
02.10.2026 - 10:38
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ŞOK 3 - 6 Ekim 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 3 Ekim 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Kadın Pijama Takımı Yaka Yırtmaçlı 750 TL

Kadın Pijama Takımı Yaka Yırtmaçlı 750 TL

  • Kadın Ribanalı Atlet Dantel Detaylı 225 TL

  • 2'li Ribanalı Bato Slip 175 TL

  • Para Portföy 275 TL

  • Kadın Kol Çantası 599 TL

  • Kadın Tam Fermuarlı Polar Üst 299 TL

  • Penti Daima 40 Den Soket Çorap 59,95 TL

  • Penti Daima 40 Den Pantolon Çorabı 75 TL

  • Penti Daima 40 Den Külotlu Çorap 150 TL

  • Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 299 TL

  • Erkek Kemer 100 TL

  • Yıkama Filesi Çeşitleri 25 TL

  • Yıkama Filesi Çeşitleri Büyük 50 TL

  • Erkek Oduncu Gömlek 299 TL

  • Erkek Polar Gömlek 349 TL

  • Rainwalker Tam Otomatik Şemsiye 250 TL

Penti tek fiyat kampanyasına buradan göz atmayı unutmayın.

Gokidy Blok Okyanus Keşif Seti 1.290 TL

Gokidy Blok Okyanus Keşif Seti 1.290 TL

  • Gokidy Şarjlı Uzaktan Kumandalı Retro Minibüs 1.290 TL

  • Gokidy Refleks Oyunu 150 TL

  • Gokidy Pelüş Top 350 TL

  • Gokidy Metal Renk Değiştiren Araçlar 100 TL

  • Gokidy Sök-Tak Dinozorlar 100 TL

  • Gokidy Mini Org 250 TL

  • Barbie Bebek ve Moda Aksesuarları 799 TL

  • Bugs Bunny Pelüş 599 TL

  • Tweety Pelüş 499 TL

  • Tazmanya Pelüş 499 TL

  • Büyük Yarış Arabası 275 TL

  • Oto Çekici 299 TL

  • Hot Wheels Sekizli Araba Seti 899 TL

  • Hot Wheels Beşli Ferrari Araba Seti 599 TL

  • Jurassic World Sürpriz Paketli Mini Dinozor 2'li 150 TL

  • Zoe 1000 Parça Puzzle 125 TL

  • Artık Okuyorum Kitap Çeşitleri 175 TL

50 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Ülker Rulokat 170 g 50 TL

  • Taşkale Kürek Helva Sade/Kakaolu 400 g 85 TL

  • Ace Jel Yoğun Çamaşır Suyu 750 ml 59 TL

  • Süper Maylo Dev Havlu 3 Rulo 49 TL

  • Colgate Optic White Diş Macunu Çeşitleri 2x50 ml 139 TL

Guess GUGW0495G3 Erkek Kol Saati 3.999 TL

Guess GUGW0495G3 Erkek Kol Saati 3.999 TL

  • Guess GUGW0904G1 Erkek Kol Saati 5.499 TL

  • Guess GUGW0708G2 Erkek Kol Saati 4.999 TL

  • Guess GUGW0902G1 Erkek Kol Saati 4.999 TL

  • Guess GUGW0934L6 Kadın Kol Saati 5.999 TL

  • Guess GUGW0914L2 Kadın Kol Saati 4.999 TL

  • Guess GUGW0930L4 Kadın Kol Saati 5.499 TL

  • Guess GUGW0931L4 Kadın Kol Saati 5.999 TL

  • Guess GUGW0685L3 Kadın Kol Saati 4.999 TL

  • Guess GUW1156L3 Kadın Kol Saati 5.999 TL

  • Guess GUGW0977G1 Erkek Kol Saati 5.999 TL

Just Cavalli JC1L382M0055 Kadın Kol Saati 5.999 TL

Just Cavalli JC1L382M0055 Kadın Kol Saati 5.999 TL

  • Lacoste 2001463 Kadın Kol Saati 7.499 TL

  • Lacoste 2011345 Erkek Kol Saati 7.499 TL

  • Lacoste 2011423 Erkek Kol Saati 7.499 TL

  • Columbia CSS15-022 Erkek Kol Saati 1.999 TL

  • Columbia CSS15-026 Erkek Kol Saati 1.999 TL

  • Columbia CSS22-104 Erkek Kol Saati 3.499 TL

  • Columbia CSS23-105 Erkek Kol Saati 2.999 TL

  • Columbia CSS24-106 Erkek Kol Saati 2.999 TL

  • Just Cavalli JC1L382M0065 Kadın Kol Saati 5.999 TL

  • Just Cavalli JC1L382M0085 Kadın Kol Saati 5.999 TL

  • Just Cavalli JC1L390M0055 Kadın Kol Saati 5.999 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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