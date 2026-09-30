Ortak paralar alanında ilerleyen Mars ve Jüpiter bu ay maddi gündemini büyük ölçüde başkalarıyla paylaştığın kaynaklar üzerinden şekillendiriyor. Krediler, yatırımlar, partnerinin kazancı ya da çalıştığın şirketin bütçesi öne çıkan başlıklar. Bir borcu kapatmak, kredi kartı borcunu yapılandırmak ya da ortak hesabı düzene sokmak için elverişli bir ay. Ancak Mars'ın etkisiyle hızlı kazanç vaat eden tekliflere kapılma isteğin artabilir; riskli yatırımlardan uzak durmak seni korur. Kariyer alanındaki Terazi Yeniayı yeni bir pozisyon ya da daha görünür bir rolle birlikte gelirine de olumlu yansıyabilir; maaş görüşmesine hazırlıklı gitmen bu fırsatı büyütür. Son haftada Merkür geri harekete geçtiğinde bir arkadaşınla yaptığın para anlaşmasını mutlaka kağıda dök.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…