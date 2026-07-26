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Oğlak Burcu right-white
27 Temmuz 2026 - 2 Ağustos 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.07.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 27 Temmuz - 2 Ağustos haftası Oğlak ve yükselen Oğlak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 27 Temmuz - 2 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Güneş ve Jüpiter'in ortak kaynaklar alanını aydınlatmasıyla bu hafta kredi, yatırım ya da paylaşılan bir bütçeden imkân elde etme ihtimalin var. Ancak 27 Temmuz'daki Ay Düğümü geçişi, başkalarının parasına dayanmak yerine kendi kazancını büyütmen gerektiğini fısıldıyor. Bu hafta ortak bir hesaba bel bağlamadan önce, kendi ayaklarının üzerinde durmanı sağlayacak bir adım atmak sana uzun vadede güç katar.

Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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