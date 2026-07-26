Sevgili Oğlak, Güneş ve Jüpiter'in ortak kaynaklar alanını aydınlatmasıyla bu hafta kredi, yatırım ya da paylaşılan bir bütçeden imkân elde etme ihtimalin var. Ancak 27 Temmuz'daki Ay Düğümü geçişi, başkalarının parasına dayanmak yerine kendi kazancını büyütmen gerektiğini fısıldıyor. Bu hafta ortak bir hesaba bel bağlamadan önce, kendi ayaklarının üzerinde durmanı sağlayacak bir adım atmak sana uzun vadede güç katar.

Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…