Sevgili Oğlak, beraberliğinizde sorunları hasır altı etmek yerine dürüstlüğün acı ama iyileştirici gücünü kullanıyorsun. Partnerine açıkça beklentilerini ifade etmek, aranızdaki soğukluğu giderip ilişkiyi çok daha saygın bir temele oturtacak.

Ama bekarsan, yalnızlığın verdiği gücü sonuna kadar hissediyorsun. Geçmişi kapattığın bugünde, sana yaklaşmaya çalışan kişileri keskin bir zeka süzgecinden geçiriyorsun. Standartlarına uymayan kimseye taviz vermeyerek kendi değerini koruyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...