Sevgili Oğlak, bugün ilişkinde ciddi ve mesafeli maskeni çıkarıp partnerine en tutkulu halinle yaklaşıyorsun. Cuma gecesini dışarıdaki kalabalıklar yerine, sadece ikinizin olduğu, belki lüks bir otel odasında veya şık evinizde, sınırların kalktığı ateşli paylaşımlarla geçirmek aşkınızı ölümsüzleştirecek.

Ama bekarsan, flörtlerin çocuksu halleri sana hitap etmiyor. Gücü elinde tutan, karizmasıyla odayı dolduran ve sana sunduğu gizemli, tutkulu vizyonla senin sert duvarlarını tek bir bakışıyla eritebilecek karakterle, tehlikeli ama baştan çıkarıcı bir hafta sonu ateşine atılabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...