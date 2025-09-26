onedio
F-35'lerin Özellikleri Neler? Hangi Ülkelerde F-35 Var, Kaç Tane?

F-35’lerin Özellikleri Neler? Hangi Ülkelerde F-35 Var, Kaç Tane?

26.09.2025 - 15:14

F-35 Lightning II savaş uçakları, modern savaşların en kritik hava araçları arasında gösteriliyor. Radardan kaçabilen yapısı, yapay zeka destekli sistemleri ve süpersonik hızıyla öne çıkan bu jetler artık birçok ülkenin hava kuvvetlerinde görev yapıyor. Milyarlarca dolarlık yatırımla geliştirilen proje, tarihin en pahalı savunma programlarından biri. 

Peki F-35 savaş uçağının özellikleri neler? Hangi ülkenin envanterinde kaç tane F-35 bulunuyor? İşte detaylar...

Kaynak: BBC

F-35 Savaş Uçağı Teknik Özellikleri

F-35 Savaş Uçağı Teknik Özellikleri

F-35, Pratt & Whitney üretimi F135 motoruyla Mach 1,6 yani yaklaşık 1.960 km/sa hıza çıkabiliyor. 50 bin ft irtifada görev yapabilen uçak, +9g manevra kabiliyetine sahip. Dahili yakıt kapasitesi, F-16 gibi önceki nesil uçaklardan iki kat fazla.

Sensor fusion teknolojisi, radar, kızılötesi ve elektronik istihbarat verilerini tek bir ekranda toplayarak pilotlara daha net bir muharebe resmi sunuyor. Görünmezlik modu sayesinde radarlardan kaçabilen F-35, “canavar modu” konfigürasyonunda harici mühimmat taşıyabiliyor.

Uçak üç farklı varyanta sahip:

  • F-35A: Klasik kalkış ve iniş yapabilen model.

  • F-35B: Kısa mesafe kalkış ve dikey iniş yapabilen model.

  • F-35C: Uçak gemisi operasyonlarına uygun model.

F-35 toplam 11 silah istasyonuna sahip. 907 kilogramlık bombaları taşıyabiliyor ve elektronik harp, hava üstünlüğü ile yakın hava desteği görevlerinde kullanılabiliyor.

Hangi Ülkelerde F-35 Var? Kaç Tane?

Hangi Ülkelerde F-35 Var? Kaç Tane?

2025 yılı itibarıyla F-35 savaş uçakları birçok ülkenin hava kuvvetlerinde aktif olarak kullanılıyor.

  • ABD en büyük filoya sahip. Şu anda 500’den fazla uçak görevde ve toplamda 2.400’den fazlasının teslim edilmesi planlanıyor.

  • Avustralya envanterine 72 uçak kattı, ayrıca 37 yeni sipariş verdi.

  • Japonya’da 40 F-35 görev yapıyor. Ülke toplamda 147 uçak için anlaşma yaptı; bunların 105’i F-35A, 42’si F-35B modeli.

  • İsrail bugüne kadar 36 uçağı teslim aldı, toplam hedefi 75’e ulaşmak.

  • Norveç 52 uçaklık filosunu tamamladı.

  • Hollanda’nın aktif filosunda 46 F-35 bulunuyor.

  • İtalya ise 24 F-35A ve 8 F-35B olmak üzere 32 uçağa sahip.

  • Güney Kore 39 adet F-35’i teslim aldı ve sipariş süreci devam ediyor.

  • Ayrıca Polonya, Romanya, Finlandiya, İsviçre, Almanya ve Yunanistan gibi ülkeler de kendi siparişlerini vermiş durumda.

Öngörülere göre 2030’a kadar Avrupa hava sahasında 550’den fazla, Asya-Pasifik bölgesinde ise 300’den fazla F-35 görev yapacak.

Türkiye Neden F-35 Programından Çıkarılmıştı?

Türkiye Neden F-35 Programından Çıkarılmıştı?

Türkiye, 2002 yılında F-35 programına katıldı ve 100 adet uçak siparişi verdi. 2014’te dönemin Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bu uçaklar için 25 milyar dolar ödeme yapılacağını açıkladı. 2018’de dört F-35 uçağının mülkiyeti Türkiye’ye verildi ancak uçaklar ABD’de eğitim programlarında kaldı.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından 2020’de programdan çıkarıldığı duyuruldu. ABD Kongresi, Türkiye’nin programdaki rolünü askıya aldı. Aralık 2020 itibarıyla Türkiye’nin ürettiği 1005 parçanın yeni tedarikçiler tarafından karşılandığı açıklandı.

