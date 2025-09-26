F-35’lerin Özellikleri Neler? Hangi Ülkelerde F-35 Var, Kaç Tane?

2025 yılı itibarıyla F-35 savaş uçakları birçok ülkenin hava kuvvetlerinde aktif olarak kullanılıyor.

ABD en büyük filoya sahip. Şu anda 500’den fazla uçak görevde ve toplamda 2.400’den fazlasının teslim edilmesi planlanıyor.

Avustralya envanterine 72 uçak kattı, ayrıca 37 yeni sipariş verdi.

Japonya’da 40 F-35 görev yapıyor. Ülke toplamda 147 uçak için anlaşma yaptı; bunların 105’i F-35A, 42’si F-35B modeli.

İsrail bugüne kadar 36 uçağı teslim aldı, toplam hedefi 75’e ulaşmak.

Norveç 52 uçaklık filosunu tamamladı.

Hollanda’nın aktif filosunda 46 F-35 bulunuyor.

İtalya ise 24 F-35A ve 8 F-35B olmak üzere 32 uçağa sahip.

Güney Kore 39 adet F-35’i teslim aldı ve sipariş süreci devam ediyor.