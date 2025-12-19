onedio
Okullarda Yerli Malı Haftasının Kutlanması Herkese Nostalji Fırtınası Yaşattı

Okullarda Yerli Malı Haftasının Kutlanması Herkese Nostalji Fırtınası Yaşattı

19.12.2025 - 18:14

Okullarda bu hafta Yerli Malı Haftası coşkusu yaşandı. Öğrenciler özenle hazırlanan sofralar etrafında toplanırken hem keyifli anlar yaşadı hem de birbirinden güzel lezzetleri denedi. Bu tatlı telaş elbette sosyal medyada da karşılığını buldu; Yerli Malı Haftası, esprili paylaşımlarla goygoycuların radarına girdi.

Yerli Malı Haftası’nı sosyal medya hayatlarımıza girmeden önce yaşamış nesiller, yapılan kutlamaları yüzlerinde acı tatlı bir tebessümle izledi.

Kullanıcılar da bu nostaljiyi sosyal medyada goygoya vurarak paylaştı. 👇

Tepkiler şöyle;

👇

Bazılarının da sofraya tuzu böyle oluyor...

👇

Portakal ve mandalinaların sofradan eksik olmamasının nedeni...

twitter.com
Bazı tat kaçıran olaylar yaşamak da mümkün...

👇

Herkesin günün sonunda aklından geçen soru...

👇

