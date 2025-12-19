Okullarda Yerli Malı Haftasının Kutlanması Herkese Nostalji Fırtınası Yaşattı
Okullarda bu hafta Yerli Malı Haftası coşkusu yaşandı. Öğrenciler özenle hazırlanan sofralar etrafında toplanırken hem keyifli anlar yaşadı hem de birbirinden güzel lezzetleri denedi. Bu tatlı telaş elbette sosyal medyada da karşılığını buldu; Yerli Malı Haftası, esprili paylaşımlarla goygoycuların radarına girdi.
Yerli Malı Haftası’nı sosyal medya hayatlarımıza girmeden önce yaşamış nesiller, yapılan kutlamaları yüzlerinde acı tatlı bir tebessümle izledi.
Tepkiler şöyle;
Bazılarının da sofraya tuzu böyle oluyor...
Portakal ve mandalinaların sofradan eksik olmamasının nedeni...
Bazı tat kaçıran olaylar yaşamak da mümkün...
Herkesin günün sonunda aklından geçen soru...
