Bize Evini Anlat, Ne Kadar Cool Olduğunu Söyleyelim!
Evler aslında bizim karakterimizi yansıtan yerler. Kendimize göre düzenlediğimiz evlerimizde kimimiz daha sadeliği tercih ederken bazılarımız evde gösteriş seviyoruz. Bu tasarım tarzın senin hakkında çok şey söylüyor aslında. Odalardan evin holüne kadar düzenlediğin evin senin hakkında neler söylüyor, merak ediyor musun? Sorularımıza cevap ver, biz sana söyleyelim!
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1. Hadi başlıyoruz. Evinin en dikkat çeken köşesi neresi?
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2. Evine gelen misafirlerin tepkisi bunlardan hangisine daha çok benziyor?
3. Sabah uyandığında ilk işin ne oluyor?
4. Tarzın sence bunlardan hangisine daha yakın?
5. Evin için alacağın eşyaları nasıl seçiyorsun?
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6. Evinde bitki var mı?
7. Senin evinde hangi tonlar daha baskın?
8. Peki evinde aydınlatma olarak ne tercih ediyorsun?
9. Senin için evin tanımı nedir?
Sen %100 coolsun!
Sen tatlı coollardansın!
Sen pek cool değilsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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