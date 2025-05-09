Bize Evini Anlat, Ne Kadar Cool Olduğunu Söyleyelim!

Evet sen cool değilsin ama senin tarzın olmadığını kimse söyleyemez. Senin güçlü yanın dürüstlüğün ve gerçekçiliğin. Senin evin sade ve pratik. Ama sen de böylesin aslında. Hayata hep pratik bir yerden bakıyorsun. Cool değilsin belki ama evin çok rahat ve pratik. Eee bu da sana yetiyor da artıyor. Sen öyle modadan falan çok anlayan biri değilsin, senin işin rahatlıkla!