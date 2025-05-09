onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Bize Evini Anlat, Ne Kadar Cool Olduğunu Söyleyelim!

etiket Bize Evini Anlat, Ne Kadar Cool Olduğunu Söyleyelim!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
09.05.2025 - 11:31

Evler aslında bizim karakterimizi yansıtan yerler. Kendimize göre düzenlediğimiz evlerimizde kimimiz daha sadeliği tercih ederken bazılarımız evde gösteriş seviyoruz. Bu tasarım tarzın senin hakkında çok şey söylüyor aslında. Odalardan evin holüne kadar düzenlediğin evin senin hakkında neler söylüyor, merak ediyor musun? Sorularımıza cevap ver, biz sana söyleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Hadi başlıyoruz. Evinin en dikkat çeken köşesi neresi?

1. Hadi başlıyoruz. Evinin en dikkat çeken köşesi neresi?

2. Evine gelen misafirlerin tepkisi bunlardan hangisine daha çok benziyor?

3. Sabah uyandığında ilk işin ne oluyor?

4. Tarzın sence bunlardan hangisine daha yakın?

5. Evin için alacağın eşyaları nasıl seçiyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Evinde bitki var mı?

7. Senin evinde hangi tonlar daha baskın?

8. Peki evinde aydınlatma olarak ne tercih ediyorsun?

9. Senin için evin tanımı nedir?

Sen %100 coolsun!

Senin o tarzın yok mu, herkesi kendine hayran bırakıyor. Evinin tasarımı Pinterest'ten fırlamış gibi. Tüm ince detayları düşünen ve düzenleyen birisin. Birinin evini tasarlarken senden yardım alması senin için çok bilindik bir şey. Gizemli tavırların, karizmatik hallerin evinin atmosferine de uygun! Minimalist ve eşsiz tarzınla sen cool olmayacaksın da kim olacak, öyle değil mi?

Sen tatlı coollardansın!

Senin tarzının tam cool olduğunu söyleyemeyiz ama seninki tatlış bir coolluk. Evin belki öyle herkesin bayılacağı bir tasarıma sahip değil ama tam senlik. Sen o tatlığınla hafif coolluğunu birleştirdiğin evini hep kendine göre düzenliyorsun. Senin gibi hareketli ve eğlenceli birine zaten böyle eğlenceli ve renki bir ev yakışırdı! Sen busun aslında, aynı evin gibi rengarenk ama uyumlu.

Sen pek cool değilsin!

Evet sen cool değilsin ama senin tarzın olmadığını kimse söyleyemez. Senin güçlü yanın dürüstlüğün ve gerçekçiliğin. Senin evin sade ve pratik. Ama sen de böylesin aslında. Hayata hep pratik bir yerden bakıyorsun. Cool değilsin belki ama evin çok rahat ve pratik. Eee bu da sana yetiyor da artıyor. Sen öyle modadan falan çok anlayan biri değilsin, senin işin rahatlıkla!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın