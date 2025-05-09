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"Kurban Bayramı 9 Gün Tatil Olsun": Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün? Turizmcilerden Bayram Tatili Talebi

"Kurban Bayramı 9 Gün Tatil Olsun": Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün? Turizmcilerden Bayram Tatili Talebi

Kurban Bayramı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.05.2025 - 11:29 Son Güncelleme: 09.05.2025 - 11:52

Kurban Bayramına artık kısa bir süre kaldı. Turizmciler 6-7-8-9 Haziran (5 Haziran arefe) tarihlerinde olacak Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasını talep ediyor. Turizmciler, bu yıl Kurban Bayramı ile Hristiyanlıkta en önemli dini bayramlardan biri olan Pfingsten'in art arda geldiğini belirtip, yoğunluk bekledikleri açıkladı. Sektör temsilcileri, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılması ve kararın erken açıklanmasını istedi.

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Kurban Bayramı öncesinde birçok kişi gibi turizmcilerin de beklentisi Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması.

Kurban Bayramı öncesinde birçok kişi gibi turizmcilerin de beklentisi Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, yılın ilk üç ayının geçen seneye göre yüzde 20 geride kapandığını belirterek, bu dönemin son yıllarda yaşadıkları en kötü kış sezonu olduğunu söyledi. Bunda birçok farklı etken olduğunu aktaran Kavaloğlu, 'Çok önemli bir coğrafyada yaşıyoruz. Çok değerli topraklarda turizm hareketinde bulunuyoruz. Ama bu coğrafyanın getirmiş olduğu, bazen yakın çevremizdeki olumsuzlukların turizm anlamında etkisi de oluyor. Kötü bir ilk üç ay ve mart ayı geçirdik diyebiliriz. Ama nisan ayı itibarıyla sistem tamamen toparladı ve geride olduğumuz yüzde 20, 30 Nisan itibarıyla tamamen kapandı. Çok iyi bir nisan geçirdik' dedi.

“Bayramlar peş peşe, Kurban Bayramı tatili 9 gün olsun” talebi var.

“Bayramlar peş peşe, Kurban Bayramı tatili 9 gün olsun” talebi var.

Bu yıl turizm sezonunun Ramazan Bayramı ile başladığını kaydeden Kavaloğlu, 'Daha sonra Paskalya. Zaten mart ayının kötü geçmesinin sebebi, Paskalya'nın marttan nisana kaymasıydı. Paskalya sonrasında Hollandalıların Kral Günü, çok özel bir haftalık tatilleri vardı. Mayıs ayının ilk haftasında Rusların çok önemli olan bağımsızlık haftaları var. Sonra yine Avrupa'nın ve Almanya'nın bayram tatilleri var ve bizim Kurban Bayramı'mız gelecek. Böylece sezon peş peşe tatil programlarıyla devam edecek' diye konuştu.

Kurban Bayramı rezervasyonlarının da başladığını açıklayan Kavaloğlu, 'Çünkü iklim şartları Ramazan Bayramı'na göre çok daha iyi olacak Antalya'da. Dolayısıyla Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'ndan çok daha iyi geçecek. Tabii ki tatilin o dönemde uzaması çok önemli ama tam okulların kapanmasından önceki haftaya, sınav haftalarından önceye denk geliyor. Bu konuda nasıl bir karar çıkar bilemiyorum. Tatilin 9 güne uzatılması için erkenden kararın alınmasını tercih ederiz' dedi.

Kurban Bayramı ile Hristiyanlıktaki en önemli dini bayramlardan biri olan Pfingsten tatilinin birleştiğine işaret eden AKTOB Başkanı Kavaloğlu, 'Bunu Ramazan Bayramı ve Paskalya'nın peş peşe gelmesiyle görmüştük. Özellikle Avrupa'da yaşayan Türklerin bu tatil periyotlarını birleştirerek, kendi ülkelerinde ve Antalya'da tatil yapmayı tercih ediyor olması bizim için çok değerli. Dolayısıyla gurbetçilerimizin, Avrupa'da yaşayan Türklerin Ramazan Bayramı ve Paskalya'yı birleştirdikleri gibi peş peşe Kurban Bayramı ile Pfingsten tatilini de birleştireceklerini düşünüyorum. Avrupa'da yaşayan Türkler için Pfingsten ve Kurban Bayramı tatili, birlikte ciddi uzun dönem tatili olacak. Açıkçası en çok oradan yoğunluk bekliyorum' dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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