"Kurban Bayramı 9 Gün Tatil Olsun": Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün? Turizmcilerden Bayram Tatili Talebi
Kurban Bayramına artık kısa bir süre kaldı. Turizmciler 6-7-8-9 Haziran (5 Haziran arefe) tarihlerinde olacak Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasını talep ediyor. Turizmciler, bu yıl Kurban Bayramı ile Hristiyanlıkta en önemli dini bayramlardan biri olan Pfingsten'in art arda geldiğini belirtip, yoğunluk bekledikleri açıkladı. Sektör temsilcileri, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılması ve kararın erken açıklanmasını istedi.
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Kurban Bayramı öncesinde birçok kişi gibi turizmcilerin de beklentisi Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması.
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“Bayramlar peş peşe, Kurban Bayramı tatili 9 gün olsun” talebi var.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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