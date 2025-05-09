"Kurban Bayramı 9 Gün Tatil Olsun": Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün? Turizmcilerden Bayram Tatili Talebi

Bu yıl turizm sezonunun Ramazan Bayramı ile başladığını kaydeden Kavaloğlu, 'Daha sonra Paskalya. Zaten mart ayının kötü geçmesinin sebebi, Paskalya'nın marttan nisana kaymasıydı. Paskalya sonrasında Hollandalıların Kral Günü, çok özel bir haftalık tatilleri vardı. Mayıs ayının ilk haftasında Rusların çok önemli olan bağımsızlık haftaları var. Sonra yine Avrupa'nın ve Almanya'nın bayram tatilleri var ve bizim Kurban Bayramı'mız gelecek. Böylece sezon peş peşe tatil programlarıyla devam edecek' diye konuştu.

Kurban Bayramı rezervasyonlarının da başladığını açıklayan Kavaloğlu, 'Çünkü iklim şartları Ramazan Bayramı'na göre çok daha iyi olacak Antalya'da. Dolayısıyla Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'ndan çok daha iyi geçecek. Tabii ki tatilin o dönemde uzaması çok önemli ama tam okulların kapanmasından önceki haftaya, sınav haftalarından önceye denk geliyor. Bu konuda nasıl bir karar çıkar bilemiyorum. Tatilin 9 güne uzatılması için erkenden kararın alınmasını tercih ederiz' dedi.

Kurban Bayramı ile Hristiyanlıktaki en önemli dini bayramlardan biri olan Pfingsten tatilinin birleştiğine işaret eden AKTOB Başkanı Kavaloğlu, 'Bunu Ramazan Bayramı ve Paskalya'nın peş peşe gelmesiyle görmüştük. Özellikle Avrupa'da yaşayan Türklerin bu tatil periyotlarını birleştirerek, kendi ülkelerinde ve Antalya'da tatil yapmayı tercih ediyor olması bizim için çok değerli. Dolayısıyla gurbetçilerimizin, Avrupa'da yaşayan Türklerin Ramazan Bayramı ve Paskalya'yı birleştirdikleri gibi peş peşe Kurban Bayramı ile Pfingsten tatilini de birleştireceklerini düşünüyorum. Avrupa'da yaşayan Türkler için Pfingsten ve Kurban Bayramı tatili, birlikte ciddi uzun dönem tatili olacak. Açıkçası en çok oradan yoğunluk bekliyorum' dedi.