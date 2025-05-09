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Arzu Sabancı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Arzu Sabancı Ne İş Yapıyor? Hacı ve Hakan Sabancı'nın Annesi Kimdir?

Arzu Sabancı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Arzu Sabancı Ne İş Yapıyor? Hacı ve Hakan Sabancı'nın Annesi Kimdir?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.05.2025 - 11:23

Türkiye'nin önde gelen cemiyet isimlerinden olan Arzu Sabancı, hem başarıları hem de özel hayatı ile sık sıkgündeme geliyor. Sabancı ailesinin en tanınan yüzlerinden olan Arzu Sabancı, aynı zamanda sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. 

Şimdilerde oğulları Hakan, Hacı ve Kerim Sabancı'nın aşk hayatıyla magazinlere yerleşmeye devam eden Arzu Sabancı zaman zaman merak konusu oluyor. Peki Arzu Sabancı kimdir, kaç yaşında, nereli? Arzu Sabancı ne iş yapıyor? İşte detaylar...

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Arzu Sabancı Kimdir?

Arzu Sabancı Kimdir?

Arzu Sabancı, Türk iş dünyasının ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden biridir. Türkiye’nin en köklü ailelerinden biri olan Sabancı ailesine gelin olarak katılan Arzu Sabancı, sadece soyadıyla değil, kendi vizyonu ve girişimleriyle de adından sıkça söz ettirmektedir. Moda ve tasarım dünyasına olan ilgisiyle bilinen Arzu Sabancı, özellikle kendi adını taşıyan tekstil markasıyla geniş bir kitleye ulaşmış, stil sahibi kadınlar için zamansız ve şık koleksiyonlar sunmuştur. Sıklıkla sosyal sorumluluk projelerinde yer alan ve yardım organizasyonlarına verdiği destekle de takdir toplayan Sabancı, zarafeti ve duruşuyla hem iş hem de sosyal yaşamda ilham veren bir figür olarak öne çıkmaktadır.

Arzu Sabancı Kaç Yaşında?

Arzu Sabancı Kaç Yaşında?

Arzu Sabancı, 7 Eylül 1965 tarihinde dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 59 yaşındadır. Genç yaşlardan itibaren cemiyet hayatında yer alan Sabancı, yıllar geçse de zarafeti ve enerjisiyle dikkat çekmeye devam etmektedir.

Arzu Sabancı Nereli?

Arzu Sabancı Nereli?

Arzu Sabancı, Türkiye’nin başkenti Ankara’da dünyaya gelmiştir. Sabancı ailesine evlilik yoluyla katılan Arzu Sabancı, Ankara'da doğmuş olmasına rağmen uzun yıllardır İstanbul'da yaşamaktadır. İş ve sosyal hayatındaki birçok faaliyeti İstanbul merkezli yürütse de Ankaralı kimliğiyle de anılmaktadır.

Arzu Sabancı Kariyer Başlangıcı

Arzu Sabancı Kariyer Başlangıcı

Arzu Sabancı, kariyerine tekstil ve moda alanında giriş yaptı. Eğitimini tekstil üzerine tamamlayan Sabancı, modaya olan ilgisini iş hayatına taşıyarak kendi adını taşıyan markasını kurdu. Özellikle haute couture (özel dikim) tasarımlarıyla dikkat çeken Arzu Sabancı, abiye ve davet kıyafetlerinde öne çıkan çizgisiyle Türkiye'de lüks giyim alanında saygın bir yer edindi. Moda dünyasındaki bu başarısı, onu sadece bir iş insanı değil, aynı zamanda stil ikonu olarak da tanınır hale getirdi.

Arzu Sabancı'nın Özel Hayatı

Arzu Sabancı'nın Özel Hayatı

Arzu Sabancı, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından biri olan Ömer Sabancı ile evlidir. Bu evlilikten üç erkek çocukları olmuştur: Hacı Sabancı, Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı. Ailesiyle olan güçlü bağları ve geleneksel değerlere olan bağlılığı ile tanınan Arzu Sabancı, sosyal medyada da aktif olarak yer almakta ve ailesiyle geçirdiği özel anları zaman zaman takipçileriyle paylaşmaktadır. Gelinleri ve çocuklarıyla olan ilişkisi sayesinde magazin dünyasında da sık sık gündeme gelirken, paylaşımlarıyla da adından bahsettirmiştir.

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Arzu Sabancı'nın Öne Çıkan Açıklamaları

Arzu Sabancı'nın Öne Çıkan Açıklamaları

Gelini Nazlı Sabancı'nın sosyal medya profilinden 'Sabancı' soyadını silip geri eklemesi üzerine, Arzu Sabancı'nın 'Affetmek, zaferin zekatıdır' şeklinde bir paylaşım yapması, kamuoyunda gelinine yönelik bir gönderme olarak yorumlandı.

Pandemi döneminde ise, 'Evde kalmaya, işiniz müsaade ediyorsa sokağa çıkmamaya, çift maske ve mesafeye devam' şeklindeki paylaşımıyla eleştiri çekti.

Son dönemde, oğlu Hacı Sabancı'nın evlilik dışı bir çocuğu olduğunun ortaya çıkmasıyla gündeme gelen Arzu Sabancı'nın yaptığı 'Bugün babaanne oluşumun yıl dönümü, çok şükür bin şükür' paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Arzu Sabancı Eğitim Hayatı

Arzu Sabancı Eğitim Hayatı

Arzu Sabancı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun olmuştur. Eğitimi sırasında kültürel miras ve tarih konularına ilgi duymuş, bu alandaki akademik bilgilerini ilerleyen yıllarda moda ve tasarım dünyasında da devam ettirmiştir.

Arzu Sabancı Ne İş Yapıyor?

Arzu Sabancı Ne İş Yapıyor?

Arzu Sabancı, iş hayatına 1997 yılında birçok dünya markasına koleksiyon hazırlayan bir firmada çalışarak başlamıştır.Daha sonra kendi şirketini kurarak dünyaca ünlü moda markalarını Türkiye pazarına kazandırmıştır. Giyim ve ev dekorasyonu gibi birçok alanda koleksiyonlar hazırlayan Sabancı, modaya olan tutkusunu iş dünyasına taşıyarak kendi markasını oluşturmuştur

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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