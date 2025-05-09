Arzu Sabancı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Arzu Sabancı Ne İş Yapıyor? Hacı ve Hakan Sabancı'nın Annesi Kimdir?

Türkiye'nin önde gelen cemiyet isimlerinden olan Arzu Sabancı, hem başarıları hem de özel hayatı ile sık sıkgündeme geliyor. Sabancı ailesinin en tanınan yüzlerinden olan Arzu Sabancı, aynı zamanda sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

Şimdilerde oğulları Hakan, Hacı ve Kerim Sabancı'nın aşk hayatıyla magazinlere yerleşmeye devam eden Arzu Sabancı zaman zaman merak konusu oluyor. Peki Arzu Sabancı kimdir, kaç yaşında, nereli? Arzu Sabancı ne iş yapıyor? İşte detaylar...