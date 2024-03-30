Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır? Secde Ayetleri Nelerdir? İşte Tilavet Secdesinin Kılınışı ve Duası

Kur'an-ı Kerim'in İnşikâk Suresi'nde 'Onlara Kur'ân okunduğu zaman secde etmiyorlar' (İnşikâk 84 / 21) cümlesi bulunmaktadır. Bu ifade, tilavet secdesinin yapılmasının vacip olduğunu vurgulamaktadır. Bu konuda referans olarak kabul edilen ifadeler, Abdullah Bin Ömer tarafından aktarılmıştır:

Hz. Peygamber (s.a.v) Kur'an okurken, secde ayeti içeren bir sureye rastladığında secde yapardı ve biz de onunla birlikte secde ederdik. Bazen o kadar çok kişi secde ederdi ki, alnımızı koyabileceğimiz yer bulmakta zorlanırdık. Resulullah (s.a.v) şöyle demiştir: 'Bir insan secde ayetini okuduğunda ve secde ettiğinde, şeytan ağlar ve oradan uzaklaşır. 'Vay halime! İnsan secde etmeye emredildi, secde etti ve onun için cennet var. Ben de secde etmeye emredildim ama isyan ettim; benim için ateş var'' (Müslim, İman,133; İbn Mâce, İkame, 70)

Bu konuda, Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'de geçen secde ayetlerinin okunduğunda secde etmenin gerekliliği konusunda hemfikirdirler.