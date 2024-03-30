Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır? Secde Ayetleri Nelerdir? İşte Tilavet Secdesinin Kılınışı ve Duası
Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır? Secde Ayetleri Nelerdir? İşte Tilavet Secdesinin Kılınışı ve Duası
Kur'an-ı Kerim'de yer alan bazı ayetler okunurken tilavet secdesi yapılmalıdır. 'Secde ayetleri' olarak bilinen 14 ayeti okuyan veya işiten kişi tilavet secdesi yapar. Tilavet secdesi yapmak vaciptir ve tek secdeden oluşur. Mübarek Ramazan ayında hatim eden Müslümanlar, her secde ayeti için ayrı ayrı tilavet secdesi yaparlar. Bu secdenin yapıldığı özel bir akşam da vardır. Ramazan ayının 27. gecesi olduğu tahmin edilen Kadir Gecesi, 'Tilavet Gecesi' olarak da bilinir. Peki, tilavet secdesi nedir, nasıl yapılır? Tilavet secdesi duasının okunuşu, anlamı ve faziletleri nelerdir?
İşte, Tilavet Secdesi hakkında merak edilenler...
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