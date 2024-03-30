Hatim-i Şerif'in Kabulü İçin Okunacak Dua! Kur'an-ı Kerim'i Hatmettikten Sonra Hatim Duası Nasıl Yapılır?
Hatim-i Şerif'in Kabulü İçin Okunacak Dua! Kur'an-ı Kerim'i Hatmettikten Sonra Hatim Duası Nasıl Yapılır?
Bin aydan daha kıymetli olan mübarek Ramazan ayında pek çok Müslüman Kur'an-ı Kerim'i hatmediyor. Ramazan ayını ibadetlerle, zikir ederek, tespih çekerek ve hatim ederek geçiren Müslümanlar, bugünlerde dualarının kabulü için 'Hatim Duası' okumaya da özen gösterirler. Tüm ibadetlerden daha fazla sevabı olan Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar, Kur'an'ın son sayfasında yer alan hatim duası ile Ramazan ayı boyunca okudukları Kur'an-ın ve niyetlerinin kabulü için Allah'a el açıyorlar. Peki, Ramazanda Kur'an okumanın önemi nedir? Hatim duasının ve Kur'an okumanın faziletleri nelerdir? Hatim duasının okunuşu ve Türkçe meali nedir?
İşte, Kur'an- Kerim'i hatmettikten sonra okunacak Hatim Duası
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Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğuyla dua edip hatimlerini toplayan Müslümanlar, hatim duasını okumayı ihmal etmiyorlar.
Hatim Duasının Faziletleri Nelerdir? Hatim Duası Ne Zaman Okunur?
Hatim Duasının Okunuşu
Hatim Duasının Türkçe Anlamı
Hatim duası tamamlandıktan sonra "el-Fatiha" denir ve Kur'an-ı Kerim'in birinci suresi olan Fatiha Suresi okunur.
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