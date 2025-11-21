Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan'ın Çocuklarının İngilizce Konuşması ve Yabancı Bakıcıları Dikkat Çekti
Arda Turan ve Aslıhan Doğan, uzun süren ilişkilerinin ardından 11 Mart 2018’de İstanbul’da sade bir törenle evlenmişti. Çiftin bu evlilikten iki oğlu olmuş, 2018’de Hamza Arda, 2020 senesinde de Asil Aslan dünyaya gelmişti. Aslıhan Doğan Turan, iş dünyası ve sosyal medyada daha çok moda ve yaşam tarzı paylaşımlarıyla öne çıkan, markalarla iş birliklerini ve sık sık aile hayatından kareleri paylaşan isimlerden biri.
Son olarak oğullarıyla bir etkinliğe katılan Aslıhan Doğan Turan'ın çocuklarının İngilizce konuşması kullanıcıların dikkatini çekti.
İşte o anlar:
Aslıhan Doğan Turan'ın oğullarıyla birlikte katıldığı bir etkinlikte çekilen görüntüler, özellikle çocukların akıcı bir şekilde İngilizce konuşması nedeniyle sosyal medyada çok konuşuldu.
