Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan'ın Çocuklarının İngilizce Konuşması ve Yabancı Bakıcıları Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.11.2025 - 11:17

Arda Turan ve Aslıhan Doğan, uzun süren ilişkilerinin ardından 11 Mart 2018’de İstanbul’da sade bir törenle evlenmişti. Çiftin bu evlilikten iki oğlu olmuş, 2018’de Hamza Arda, 2020 senesinde de Asil Aslan dünyaya gelmişti. Aslıhan Doğan Turan, iş dünyası ve sosyal medyada daha çok moda ve yaşam tarzı paylaşımlarıyla öne çıkan, markalarla iş birliklerini ve sık sık aile hayatından kareleri paylaşan isimlerden biri.

Son olarak oğullarıyla bir etkinliğe katılan Aslıhan Doğan Turan'ın çocuklarının İngilizce konuşması kullanıcıların dikkatini çekti.

İşte o anlar:

Aslıhan Doğan Turan'ın oğullarıyla birlikte katıldığı bir etkinlikte çekilen görüntüler, özellikle çocukların akıcı bir şekilde İngilizce konuşması nedeniyle sosyal medyada çok konuşuldu.

Videoda çocukların bakıcılarıyla da İngilizce iletişim kurması dikkatlerden kaçmadı.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
