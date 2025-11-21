Oyuncu Tolga Güleç'in "Sosyal Medya Kadınların Yeri" Sözleri X'te Gündem Oldu!
Tolga Güleç, son dönemde hem yeni projeleri hem de yıllar önce yaptığı bir yorumun yeniden gündeme gelmesiyle konuşulan isimlerden. Ekranlarda özellikle “Öyle Bir Geçer Zaman Ki”de canlandırdığı Ahmet karakteriyle geniş kitlelere adını ezberleten, ardından Fazilet Hanım ve Kızları’ndaki Gökhan Egemen ve Masumiyet’teki Timur rolüyle öne çıkan ismin geçmişte yaptığı bir açıklama yeniden gündem oldu.
Güleç şu sıralar kariyerine hız kesmeden devam ediyor; 2025’te ATV’de yayınlanan “Can Borcu” dizisinde Yekta Başaran karakterine hayat veriyor.
