Oyuncu Tolga Güleç'in "Sosyal Medya Kadınların Yeri" Sözleri X'te Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.11.2025 - 15:46

Tolga Güleç, son dönemde hem yeni projeleri hem de yıllar önce yaptığı bir yorumun yeniden gündeme gelmesiyle konuşulan isimlerden. Ekranlarda özellikle “Öyle Bir Geçer Zaman Ki”de canlandırdığı Ahmet karakteriyle geniş kitlelere adını ezberleten, ardından Fazilet Hanım ve Kızları’ndaki Gökhan Egemen ve Masumiyet’teki Timur rolüyle öne çıkan ismin geçmişte yaptığı bir açıklama yeniden gündem oldu.

Güleç şu sıralar kariyerine hız kesmeden devam ediyor; 2025’te ATV’de yayınlanan “Can Borcu” dizisinde Yekta Başaran karakterine hayat veriyor.

Ancak sosyal medyada dolaşan kısa bir video, oyuncuyu bambaşka bir başlıkla tekrar gündeme taşıdı. CNBC-e’de Saba Tümer’in programına konuk olan oyuncunun, “Sosyal medyayı aktif kullanan erkeklere saygı duymuyorum. Kadın kullanınca batmıyor bana, çünkü orası kadınlar yeri” sözlerini kullanması gündem oldu.

X kullanıcılarının tepkileri gecikmedi.

