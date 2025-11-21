Türkiye Temsilcimiz Ceren Arslan'ı İlk 30'a Sokmayan Miss Universe Jürilerine Demet Akalın'dan Tepki
Dünyanın en prestijli güzellik yarışmalarından biri olan Miss Universe sahnesinde bu yıl Türkiye’yi Ceren Arslan temsil etti. Işıl ışıl kostümler, kulis hazırlıkları ve destek çağrılarıyla, Ceren’in yaşadıkları ve sosyal medyada anlattıkları gündemden düşmemişti. Türk temsilcimizin maruz kaldığını söylediği muamelelerin ardından ona uzaktan da olsa kol kanat geren Demet Akalın, yarışma sonuçlarına sitem etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Miss Universe 2025, 20 Kasım’da Tayland’ın Bangkok kentinde yapıldı; tacı Meksikalı Fatima Bosch alırken, Tayland ve Venezuela temsilcileri ilk üçe giren diğer ülkeler oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Demet Akalın final gecesinde Ceren’in ilk 30’a girememesine tepki gösterdi.
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın