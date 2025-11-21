onedio
Türkiye Temsilcimiz Ceren Arslan'ı İlk 30'a Sokmayan Miss Universe Jürilerine Demet Akalın'dan Tepki

Türkiye Temsilcimiz Ceren Arslan'ı İlk 30'a Sokmayan Miss Universe Jürilerine Demet Akalın'dan Tepki

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
21.11.2025 - 13:14

Dünyanın en prestijli güzellik yarışmalarından biri olan Miss Universe sahnesinde bu yıl Türkiye’yi Ceren Arslan temsil etti. Işıl ışıl kostümler, kulis hazırlıkları ve destek çağrılarıyla, Ceren’in yaşadıkları ve sosyal medyada anlattıkları gündemden düşmemişti. Türk temsilcimizin maruz kaldığını söylediği muamelelerin ardından ona uzaktan da olsa kol kanat geren Demet Akalın, yarışma sonuçlarına sitem etti.

Miss Universe 2025, 20 Kasım’da Tayland’ın Bangkok kentinde yapıldı; tacı Meksikalı Fatima Bosch alırken, Tayland ve Venezuela temsilcileri ilk üçe giren diğer ülkeler oldu.

Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan ise kamp sürecinde Türk bayrağı taşımasına izin verilmemesi ve birinci olduğu kategorilerin oylamasının habersizce yeniden açılması gibi olaylarla gündeme gelmiş, sıralamada ilk 30’a kalamamıştı.

Ceren Arslan, sonuçların ardından video paylaşarak “Çok çabaladık, çok emek verdik… Jürimiz demek ki beni o ilk 30’dan daha çirkin buldu, yapacak bir şey yok, bir bildikleri vardır elbet. Verdiğiniz emekler için hakkınızı helal edin, elimden geleni yaptım” diyerek hem sitem etmiş hem de kendisine destek verenlere teşekkür etmişti.

Demet Akalın final gecesinde Ceren’in ilk 30’a girememesine tepki gösterdi.

Bu süreçte en yüksek sesli destek ise Demet Akalın’dan geldi; yarışma öncesinde Ceren’in makyöz ve saç artisti olmadan Miss Universe kampına gittiği konuşulunca ünlü şarkıcı, sosyal medyadan makyöz arkadaşlarına seslenip “Uçak biletlerini alabilirim” diyerek masrafları üstlenebileceğini söylemiş ve genç modele profesyonel ekip ayarlanması için harekete geçmişti.

Miss Universe jürisine yüklenen Akalın, paylaşımlarında “İlk 30’a sokmayan jüriye gözlük yollayın!!! Kızımız çok güzeldi, bizim için zaten kâinat güzeli” diyerek sitem etti.

