Türkiye Temsilcimiz Ceren Arslan'ı İlk 30'a Sokmayan Miss Universe Jürilerine Demet Akalın'dan Tepki

Bu süreçte en yüksek sesli destek ise Demet Akalın’dan geldi; yarışma öncesinde Ceren’in makyöz ve saç artisti olmadan Miss Universe kampına gittiği konuşulunca ünlü şarkıcı, sosyal medyadan makyöz arkadaşlarına seslenip “Uçak biletlerini alabilirim” diyerek masrafları üstlenebileceğini söylemiş ve genç modele profesyonel ekip ayarlanması için harekete geçmişti.

Miss Universe jürisine yüklenen Akalın, paylaşımlarında “İlk 30’a sokmayan jüriye gözlük yollayın!!! Kızımız çok güzeldi, bizim için zaten kâinat güzeli” diyerek sitem etti.