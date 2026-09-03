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Borsada Beşiktaş Hisselerinde Hareketlilik Yaşanıyor: Beşiktaş Hisselerinde Büyük Satış

Borsada Beşiktaş Hisselerinde Hareketlilik Yaşanıyor: Beşiktaş Hisselerinde Büyük Satış

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.09.2026 - 16:36
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Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 17 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği hisse satışlarıyla futbol şirketindeki payını yüzde 68,51’den yüzde 60,12’ye çekti. Bu süreçte elden çıkarılan hisselerin toplam değerinin yaklaşık 913 milyon lira olduğu belirtildi.

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Tüm şirket payının yüzde onuna denk gelen satış yapıldı.

Tüm şirket payının yüzde onuna denk gelen satış yapıldı.

17 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yaklaşık 366 milyon BJKAS hissesi satan kulübün elden çıkardığı paylar, şirket sermayesinin yüzde 8,39’una denk geldi. Satışların ardından Beşiktaş’ın şirketteki ortaklık oranı yüzde 68,51’den yüzde 60,12’ye düştü.

Günlük satış fiyatları ve işlem miktarları üzerinden yapılan hesaplamaya göre, söz konusu satışlardan elde edilen gelirin 903 milyon ila 923 milyon lira arasında olduğu tahmin ediliyor. Ortalama hesaplamada rakam yaklaşık 913 milyon liraya ulaşırken, kulüp tarafından kesin satış tutarı açıklanmadı.

Beşiktaş daha önce de 14 Ağustos’ta 37 milyon 450 bin, 17 ve 18 Şubat tarihlerinde ise toplam 33 milyon adet hisse satışı gerçekleştirmişti. Böylece Sermaye Piyasası Kurulu’nun satışına onay verdiği 436 milyon 456 bin 920 adet payın tamamı elden çıkarılmış oldu. Satışa konu toplam paylar, şirket sermayesinin yüzde 10’una karşılık geliyor.

Para futbol şirketine aktarılacak.

Para futbol şirketine aktarılacak.

Aralık 2025’te Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Pay Satış Bilgi Formu kapsamında, hisse satışlarından sağlanacak gelirin masraflar çıkarıldıktan sonra faizsiz sermaye avansı şeklinde futbol şirketine aktarılması öngörülüyor.

Aktarılacak kaynağın banka borçlarının kapatılması, futbolcular ve teknik ekibin ücretlerinin karşılanması, bonservis ödemeleri, faaliyet giderleri ile diğer mali yükümlülüklerin finansmanında kullanılması planlanıyor.

Gerçekleştirilen işlemin sermaye artırımı niteliğinde olmaması nedeniyle mevcut yatırımcıların paylarında herhangi bir seyrelme meydana gelmedi. Ayrıca Beşiktaş’ın yönetim kurulunun belirlenmesinde söz sahibi olmasını sağlayan imtiyazlı hisseler kulüpte kalmaya devam etti. Böylece kulübün futbol şirketindeki yönetim hakimiyeti korunmuş oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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