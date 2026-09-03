Borsada Beşiktaş Hisselerinde Hareketlilik Yaşanıyor: Beşiktaş Hisselerinde Büyük Satış

17 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yaklaşık 366 milyon BJKAS hissesi satan kulübün elden çıkardığı paylar, şirket sermayesinin yüzde 8,39’una denk geldi. Satışların ardından Beşiktaş’ın şirketteki ortaklık oranı yüzde 68,51’den yüzde 60,12’ye düştü.

Günlük satış fiyatları ve işlem miktarları üzerinden yapılan hesaplamaya göre, söz konusu satışlardan elde edilen gelirin 903 milyon ila 923 milyon lira arasında olduğu tahmin ediliyor. Ortalama hesaplamada rakam yaklaşık 913 milyon liraya ulaşırken, kulüp tarafından kesin satış tutarı açıklanmadı.

Beşiktaş daha önce de 14 Ağustos’ta 37 milyon 450 bin, 17 ve 18 Şubat tarihlerinde ise toplam 33 milyon adet hisse satışı gerçekleştirmişti. Böylece Sermaye Piyasası Kurulu’nun satışına onay verdiği 436 milyon 456 bin 920 adet payın tamamı elden çıkarılmış oldu. Satışa konu toplam paylar, şirket sermayesinin yüzde 10’una karşılık geliyor.