Metin Şentürk'ten Sevenlerini Korkutan Haber: Ameliyata Alınan Sanatçının Son Sağlık Durumu Belli Oldu!
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Türk sanat müziğinin sevilen seslerinden Metin Şentürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını endişelendirdi. 60 yaşındaki sanatçı, birkaç gündür dayanılmaz ağrılar çektiğini ve doktorların ameliyat kararı verdiğini duyurdu. Şentürk'ün operasyon sonrası son sağlık durumu ise kendi sözleriyle netleşti.
Kaynak: Sabah
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Metin Şentürk, üç yaşında görme yetisini kaybetmesine rağmen müzik dünyasının en azimli isimlerinden biri oldu.
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Sanatçı, günlerdir süren şiddetli sancıların ardından safra kesesinin alındığını kendi paylaşımıyla açıkladı.
Hayranlarını endişelendirmek istemeyen Şentürk, haberi başkalarından değil önce kendisinden duymalarını istediğini söyledi.
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