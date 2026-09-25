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Metin Şentürk'ten Sevenlerini Korkutan Haber: Ameliyata Alınan Sanatçının Son Sağlık Durumu Belli Oldu!

Metin Şentürk'ten Sevenlerini Korkutan Haber: Ameliyata Alınan Sanatçının Son Sağlık Durumu Belli Oldu!

Magazin Ameliyat
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
25.09.2026 - 07:58
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Türk sanat müziğinin sevilen seslerinden Metin Şentürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını endişelendirdi. 60 yaşındaki sanatçı, birkaç gündür dayanılmaz ağrılar çektiğini ve doktorların ameliyat kararı verdiğini duyurdu. Şentürk'ün operasyon sonrası son sağlık durumu ise kendi sözleriyle netleşti.

Kaynak: Sabah

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Metin Şentürk, üç yaşında görme yetisini kaybetmesine rağmen müzik dünyasının en azimli isimlerinden biri oldu.

Metin Şentürk, üç yaşında görme yetisini kaybetmesine rağmen müzik dünyasının en azimli isimlerinden biri oldu.

1966'da İstanbul Fatih'te doğan Metin Şentürk, üç yaşındayken geçirdiği trafik kazasında görme yetisini kaybetti. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı bitiren sanatçı, 1987'de yayımlanan 'Elimdeki Fotoğrafın' albümüyle müzik kariyerine adım attı. 'Bırakma Beni', 'Yaktın Beni' ve 'Sana Aitim' gibi albümlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Şentürk'ün adı yalnızca şarkılarıyla değil, sınırları zorlayan başarılarıyla da gündeme geldi. 2010'da Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda bir Ferrari F430 ile saatte 303,62 kilometreye ulaşarak dünyanın en hızlı görme engelli sürücüsü unvanını aldı. Dünya Engelliler Vakfı'nın başkanlığını da yürüten sanatçı, engelli haklarına yönelik çalışmalarıyla tanınıyor.

Sanatçı, günlerdir süren şiddetli sancıların ardından safra kesesinin alındığını kendi paylaşımıyla açıkladı.

Sanatçı, günlerdir süren şiddetli sancıların ardından safra kesesinin alındığını kendi paylaşımıyla açıkladı.

Şentürk, sağlık durumunu görüntülü bir video yerine yazılı bir mesajla paylaşmayı tercih etti. Birkaç gündür süren aşırı ağrı ve sancılar nedeniyle doktorlarına başvurduğunu anlatan sanatçı, yapılan değerlendirmenin ardından ameliyat kararı alındığını ve safra kesesinin çıkarıldığını açıkladı.

Mesajında 'Bu haberi göz zevkinizi bozmamak adına görüntülü olarak paylaşmıyorum' diyen Şentürk, iyileşir iyileşmez takipçilerinin karşısına bir videoyla çıkacağını da ekledi. 60 yaşındaki sanatçının hangi hastanede tedavi gördüğüne dair ise bir bilgi paylaşılmadı.

Hayranlarını endişelendirmek istemeyen Şentürk, haberi başkalarından değil önce kendisinden duymalarını istediğini söyledi.

Hayranlarını endişelendirmek istemeyen Şentürk, haberi başkalarından değil önce kendisinden duymalarını istediğini söyledi.

Sanatçı, üzücü ya da merak uyandıracak haberleri paylaşmaktan hoşlanmadığını ama durumun eksik veya farklı şekilde duyulmasını da istemediğini vurguladı. 'Biliyorsunuz ki benim bakış açım, acılarımı her zaman yok etmiştir. Bu sefer de böyle olacaktır, hiç kimsenin endişesi olmasın' sözleriyle moralinin yerinde olduğunu gösterdi.

Paylaşımın ardından Şentürk'ün hesabı kısa sürede geçmiş olsun mesajlarıyla doldu.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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