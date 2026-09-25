Metin Şentürk'ten Sevenlerini Korkutan Haber: Ameliyata Alınan Sanatçının Son Sağlık Durumu Belli Oldu!

1966'da İstanbul Fatih'te doğan Metin Şentürk, üç yaşındayken geçirdiği trafik kazasında görme yetisini kaybetti. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı bitiren sanatçı, 1987'de yayımlanan 'Elimdeki Fotoğrafın' albümüyle müzik kariyerine adım attı. 'Bırakma Beni', 'Yaktın Beni' ve 'Sana Aitim' gibi albümlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Şentürk'ün adı yalnızca şarkılarıyla değil, sınırları zorlayan başarılarıyla da gündeme geldi. 2010'da Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda bir Ferrari F430 ile saatte 303,62 kilometreye ulaşarak dünyanın en hızlı görme engelli sürücüsü unvanını aldı. Dünya Engelliler Vakfı'nın başkanlığını da yürüten sanatçı, engelli haklarına yönelik çalışmalarıyla tanınıyor.