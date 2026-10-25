Sevgili Balık, Boğa Dolunayı iletişim ve yakın çevre alanında doğuyor ve söylemek istediğin ama ertelediğin bir cümleyi bugün söyleme cesareti veriyor. Erken saatlerde netleşen zihnin, kısa bir mesajla uzun süredir yarım kalmış bir konuyu kapatmana yardım edebilir. Güneş dokuzuncu evinde olduğu için eğitim ve uzak planlar da gündemde.

Maddi olarak yazışma, internet, yol ya da bir kurs ücretiyle ilgili küçük giderler sonuca bağlanabilir. Retroya girmiş Merkür sırasında yazıyı yollamadan önce yeniden oku. Sözlerini yumuşak ama net kur.

Peki ya aşk? Ay'ın Venüs'le sabaha karşı karşıya gelmesi sekizinci evinde derin bir bağı sorgulatıyor. Partnerinle söylenmemiş bir sözü açıkça paylaşmak iyi gelir. Bekar Balık ise yakın çevresinden birinin ilgisini fark edebilir; ilk adımı dostane bir sohbetle atmalı ve beklentisini düşük tutmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…