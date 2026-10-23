Sevgili Balık, Güneş ile Venüs'ün dokuzuncu evde, yani eğitim, yurt dışı ve yolculuk alanında kavuşması, uzak planlarına yeni bir yön veriyor. Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen bu buluşma bir kursa yazılma, yabancı dil çalışması ya da bir seyahat fikrini tetikleyebilir. Öğle saatlerinde başlayan Merkür retrosu ise bilet, vize ve rezervasyon işlerini zora sokabilir; planları kesinleştirmeden önce her şeyi doğrula.

Maddi olarak Ay'ın gece Neptün'le kavuşması para konusunda belirsizlik hissettirmiş olabilir. Bugün büyük bir ödeme yapmadan önce sözleşmeyi dikkatle oku. Ay'ın ikindi saatinde Satürn'le buluşması gelir kaynaklarını düzenleme konusunda sana net bir çizgi çizdiriyor.

Peki ya aşk? Güneş'e kavuşan Venüs, başka şehirde yaşayan ya da yabancı bir kültürden biriyle ilgili duyguları yoğunlaştırabilir. Partnerinle birlikte yapılacak kısa bir gezi planı moral verir. Bekar Balık ise çevrimiçi tanıştığı birini gerçek hayatta görmeden önce beklentilerini sade tutmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…