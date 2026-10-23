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24 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 24 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 24 Ekim Cumartesi günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Güneş ile Venüs'ün dokuzuncu evde, yani eğitim, yurt dışı ve yolculuk alanında kavuşması, uzak planlarına yeni bir yön veriyor. Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen bu buluşma bir kursa yazılma, yabancı dil çalışması ya da bir seyahat fikrini tetikleyebilir. Öğle saatlerinde başlayan Merkür retrosu ise bilet, vize ve rezervasyon işlerini zora sokabilir; planları kesinleştirmeden önce her şeyi doğrula.

Maddi olarak Ay'ın gece Neptün'le kavuşması para konusunda belirsizlik hissettirmiş olabilir. Bugün büyük bir ödeme yapmadan önce sözleşmeyi dikkatle oku. Ay'ın ikindi saatinde Satürn'le buluşması gelir kaynaklarını düzenleme konusunda sana net bir çizgi çizdiriyor.

Peki ya aşk? Güneş'e kavuşan Venüs, başka şehirde yaşayan ya da yabancı bir kültürden biriyle ilgili duyguları yoğunlaştırabilir. Partnerinle birlikte yapılacak kısa bir gezi planı moral verir. Bekar Balık ise çevrimiçi tanıştığı birini gerçek hayatta görmeden önce beklentilerini sade tutmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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