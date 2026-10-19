Sevgili Balık, eğitim veya başka bir ülkeyle ilgili hayallerin, içe dönüş ihtiyacınla öğleye yakın bir saatte karşı karşıya geliyor; geri giden Venüs ile Plüton'un karesi gereksiz bir kararsızlığı gün yüzüne çıkarabilir. Büyük bir adım atmadan önce yazılı bir artı eksi listesi yapmak sana netlik kazandırır.

Maddi olarak sabahın ilk ışıklarında Ay'ın Satürn'le kurduğu sekstil ikinci evinde gelir dengesini düzene sokmana yardım ediyor. Akşam gelen Merkür karesi dokuzuncu evinde bilet, kayıt ya da seyahat ödemelerinde yazışma kaymasına yol açabilir.

Peki ya aşk? Altıncı evdeki Mars'ın Ay'la sabahki karşıtlığı günlük rutinde sabırsızlık yaratabilir; ilişkin varsa küçük aksaklıkları kalbine takmamak iyi gelir. Bekar Balık ise iş ya da sağlık rutini üzerinden tanıştığı biriyle sohbeti nazik tutmalı. Akşam hafif bir müzik ya da kısa bir yürüyüş iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…