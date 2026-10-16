Sevgili Balık, on birinci evden geçen Ay arkadaşlarla ve topluluklarla ilgili planları öne çıkarırken öğlenin ardından ikinci evindeki Satürn'e açılan kare gelirini ve değer duygunu sınayabilir. Arkadaş çevrendeki bir etkinlik için yüksek harcama yapmak yerine bütçene uyan bir alternatif önermek daha doğru. Bu öneriyi açıkça söylemek kimseyi kırmaz.

Maddi olarak dokuzuncu evdeki Venüs retrosu eğitim, seyahat ya da yurt dışı kaynaklı bir ödemeyi yeniden değerlendirmeni istiyor. Rezervasyon ya da kayıt ücretini ödemeden önce iptal koşulunu öğren.

Peki ya aşk? Gece yarısından sonra kurulan Ay ve Venüs sekstili geçmişten gelen bir duyguyu yumuşatıyor; ilişkin varsa ortak hedeflerinizi konuşmak yakınlaştırır. Bekar Balık ise arkadaş toplantısında kendini tanıdık biriyle sohbet ederken bulabilir; bu sohbeti sakin bir köşeye taşımak için fırsat kollayabilir. Gece geç saatlerde verilen yanıtları sabaha bırakmak daha sağlıklı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…