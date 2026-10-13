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13 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 12:12
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 13 Ekim Salı günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, iş yükün bugün büyüyebilir; Jüpiter altıncı evden Ay'la kare kurarken ek görevleri kabul etme eğilimin artıyor. Eğitim, yayın ya da yurt dışı bağlantılı bir işte vizyonunu genişletmek için Ay'ın dokuzuncu evden geçişi uygun, ama takvimine yeni bir şey eklemeden önce mevcut işleri bitir. Öğleden sonra Ay boşlukta olduğu için sonuçlanmayan konuşmalar normal.

Maddi olarak ek mesai, kurs ücreti ya da vergi gibi konular gündeme geliyor. Jüpiter'in iş alanındaki karesi fazla çalışarak kazancı büyütme isteği veriyor, ama sağlığını gözeten bir sınır koymak gerek. Retrodaki Venüs eski bir evrak işini yeniden açabilir.

Peki ya aşk? Dokuzuncu evdeki Venüs retrosu uzakta kalmış bir ilişkiyi hatırlatabilir; ilişkin varsa mesafeyi kapatacak küçük bir plan yakınlık sağlar. Bekar Balık ise eski sevgiliyle dostça iletişim kurma isteği duyabilir, ama bunun için henüz erken olabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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