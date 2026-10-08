Sevgili Balık, ortak işler ve paylaşılan sorumluluklar bugün gündemde; Ay'ın Terazi'ye geçmesi gizli kalmış konuları da yüzeye çıkarıyor. İş yerinde başkasının işini devralma ya da bir ortakla sorumluluk bölüşme konusu gündeme gelebilir. Öğleden sonra Ay'ın Neptün'le karşıtlığı seni fazla duygusal yapabilir, bu yüzden bir karar verirken sezgilerini rakamlarla destekle.

Maddi olarak Neptün para evinde olduğu için harcamalar ve gelirler bulanık görünebilir; hesaplarını sezgiyle değil, kâğıt üstünde kontrol et. Seyahat ya da evrak işleriyle ilgili küçük masraflar çıkabilir, Venüs retrosu belge ve bilet aksaklıklarını artırıyor. Büyük bir ortaklık teklifini Yeniay'ın ardına bırak.

Peki ya aşk? Ay'ın sekizinci evde olması yoğun duyguları ve derin bağları gündeme getiriyor; ilişkin varsa dürüst bir konuşma aranızdaki duvarı yıkar. Bekar Balık ise uzak bir yerden ya da eski bir aşktan gelen bir haber akşam aklını karıştırabilir, sezgilerini dinle ama acele etme.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…