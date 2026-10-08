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Balık Burcu right-white
9 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 9 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 9 Ekim Cuma günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, ortak işler ve paylaşılan sorumluluklar bugün gündemde; Ay'ın Terazi'ye geçmesi gizli kalmış konuları da yüzeye çıkarıyor. İş yerinde başkasının işini devralma ya da bir ortakla sorumluluk bölüşme konusu gündeme gelebilir. Öğleden sonra Ay'ın Neptün'le karşıtlığı seni fazla duygusal yapabilir, bu yüzden bir karar verirken sezgilerini rakamlarla destekle.

Maddi olarak Neptün para evinde olduğu için harcamalar ve gelirler bulanık görünebilir; hesaplarını sezgiyle değil, kâğıt üstünde kontrol et. Seyahat ya da evrak işleriyle ilgili küçük masraflar çıkabilir, Venüs retrosu belge ve bilet aksaklıklarını artırıyor. Büyük bir ortaklık teklifini Yeniay'ın ardına bırak.

Peki ya aşk? Ay'ın sekizinci evde olması yoğun duyguları ve derin bağları gündeme getiriyor; ilişkin varsa dürüst bir konuşma aranızdaki duvarı yıkar. Bekar Balık ise uzak bir yerden ya da eski bir aşktan gelen bir haber akşam aklını karıştırabilir, sezgilerini dinle ama acele etme.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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