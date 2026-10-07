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Balık Burcu right-white
8 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 8 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 8 Ekim Perşembe günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, ortaklıklar ve ikili ilişkiler bugün iş hayatında öne çıkıyor. Ay'ın tam karşı burcunda boşlukta seyretmesi seni karşındaki kişiyi dinlemeye ve ihtiyaçlarını anlamaya yönlendiriyor. Bir müşteriyle ya da ortakla yapılacak görüşmede kesin sonuç aramak yerine ilişkiyi sağlamlaştırmak daha değerli. Mars'ın iş yerindeki tempoyu artırması yorgunluk yaratabilir; kısa molalarla dengelemelisin.

Maddi olarak seyahat, eğitim ya da evrak işleriyle ilgili küçük masraflar çıkabilir. Venüs retrosu belge ve bilet gibi konularda aksaklık riskini artırıyor; bunları yarına bırakma. Büyük bir ortaklık ya da para kararını ise Ay Terazi'ye geçene kadar ertele.

Peki ya aşk? Karşındakini okumak bugün senin için çok kolay, ama okuduğunu söylemek yerine sormak daha iyi sonuç verir. Partnerinle küçük bir jestle bağınızı güçlendirebilirsin. Yalnızsan uzak bir yerden ya da eski bir aşktan gelen haber aklını karıştırabilir; duygularını kendi ayakların üzerinde durarak değerlendir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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