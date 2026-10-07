Sevgili Balık, ortaklıklar ve ikili ilişkiler bugün iş hayatında öne çıkıyor. Ay'ın tam karşı burcunda boşlukta seyretmesi seni karşındaki kişiyi dinlemeye ve ihtiyaçlarını anlamaya yönlendiriyor. Bir müşteriyle ya da ortakla yapılacak görüşmede kesin sonuç aramak yerine ilişkiyi sağlamlaştırmak daha değerli. Mars'ın iş yerindeki tempoyu artırması yorgunluk yaratabilir; kısa molalarla dengelemelisin.

Maddi olarak seyahat, eğitim ya da evrak işleriyle ilgili küçük masraflar çıkabilir. Venüs retrosu belge ve bilet gibi konularda aksaklık riskini artırıyor; bunları yarına bırakma. Büyük bir ortaklık ya da para kararını ise Ay Terazi'ye geçene kadar ertele.

Peki ya aşk? Karşındakini okumak bugün senin için çok kolay, ama okuduğunu söylemek yerine sormak daha iyi sonuç verir. Partnerinle küçük bir jestle bağınızı güçlendirebilirsin. Yalnızsan uzak bir yerden ya da eski bir aşktan gelen haber aklını karıştırabilir; duygularını kendi ayakların üzerinde durarak değerlendir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…