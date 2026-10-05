Sezgisel duyguların ve hayal gücün bugün pratik adımlara dönüşme potansiyeli taşıyor Balık; Ay'ın Aslan'da Jüpiter'le kavuşması yaratıcılığını ve empatini genişleterek sanat, iletişim ya da yakın ilişkilerde daha yumuşak bir ifade sağlamana yardımcı oluyor. Hayallerini somut bir plana dönüştürmek için bir liste yapman ya da bir işi küçük parçalara bölmen bugün ilerlemeni kolaylaştırıyor. Duygularını söze dökmek, Akrep'te buluşan Merkür ve Venüs sayesinde bugün alışılmadık derecede kolay.

Maddi olarak küçük bir deneme bugün büyük kapılar açabilir; insanlarla duygusal paylaşımların beklediğinden daha olumlu bir etki yaratıyor. Venüs'ün retrosu eski bir yardımı ya da borcu hatırlatsa da, bugünkü akış bu konuyu kolayca toparlamana izin veriyor.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, hayal gücünü pratiklikle buluşturman partnerinle aranızda küçük ama anlamlı bir ilerleme sağlıyor. Yalnızsan, duygusal bir paylaşımın bugün beklediğinden daha olumlu karşılanma ihtimali yüksek; içindekini söylemekten çekinmemen seni iyi bir yere götürüyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…