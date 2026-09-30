article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Balık Burcu chevron-right-grey 1 Ekim Perşembe Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
1 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 1 Ekim Perşembe günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün iş ile ev arasındaki dengeyi kurman gerekiyor. Evden çalışmak ya da aileyle ilgili bir işi halletmek gündemini meşgul edebilir; Ay bugün İkizler'de ev ve aile alanından geçiyor. Sezgilerin de güçlü, Mars'ın Neptün'le kurduğu üçgen sayesinde iş yerinde doğru kişiye doğru zamanda ulaşacaksın.

Maddi olarak iş alanından geçen Jüpiter Ay'la kurduğu uyum sayesinde ek mesai ya da yeni bir görev üzerinden gelir fırsatı getirebilir. Resmi evrak gerektiren ödemelerde ise ayrıntıları dikkatle kontrol et; Merkür yeni girdiği Akrep'te bu konulara dikkat çekiyor.

Gelelim aşka. Sevgilinle evde geçireceğiniz sakin bir akşam en güzel plan olabilir. Birlikte yemek yapmak ya da bir film izlemek aranızdaki huzuru artırır. Bekar bir Balık olarak aile ortamında ya da bir komşu aracılığıyla tanışacağın biri dikkatini çekebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Balık Burcu Yorumu

Aylık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Balık Burcu Yorumu

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Balık burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın