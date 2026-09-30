Sevgili Balık, bugün iş ile ev arasındaki dengeyi kurman gerekiyor. Evden çalışmak ya da aileyle ilgili bir işi halletmek gündemini meşgul edebilir; Ay bugün İkizler'de ev ve aile alanından geçiyor. Sezgilerin de güçlü, Mars'ın Neptün'le kurduğu üçgen sayesinde iş yerinde doğru kişiye doğru zamanda ulaşacaksın.

Maddi olarak iş alanından geçen Jüpiter Ay'la kurduğu uyum sayesinde ek mesai ya da yeni bir görev üzerinden gelir fırsatı getirebilir. Resmi evrak gerektiren ödemelerde ise ayrıntıları dikkatle kontrol et; Merkür yeni girdiği Akrep'te bu konulara dikkat çekiyor.

Gelelim aşka. Sevgilinle evde geçireceğiniz sakin bir akşam en güzel plan olabilir. Birlikte yemek yapmak ya da bir film izlemek aranızdaki huzuru artırır. Bekar bir Balık olarak aile ortamında ya da bir komşu aracılığıyla tanışacağın biri dikkatini çekebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…