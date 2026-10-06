Sevgili Balık, bir fikri küçük ve uygulanabilir adımlara bölmek bugün özellikle işe yarıyor; Ay'ın Başak'a geçmesi hayal gücünü pratik bir çerçeveye oturtmana yardımcı oluyor. Mars'ın Uranüs'le kurduğu açı ise ani bir sezginin aniden doğru çıkmasına neden olabilir; içgüdünü dinlemekten çekinme ama detayı da atlama.

Maddi olarak düzenli bir bütçe takibi bugün seni rahatlatıyor; beklenmedik bir gelir ya da gider karşına çıkabilir. Panik yapmadan rakamları not etmek sana netlik kazandırır.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, bugün sezgisel bir anlayışla partnerine yaklaşman aranızdaki bağı derinleştiriyor. Yalnızsan, beklenmedik bir anda içindeki bir his doğru çıkabilir; bu hissi takip ederken ayaklarının yere basmasına izin ver.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…