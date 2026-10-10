Sevgili Balık, gündüz Ay'ın ortak kaynaklar evinde olması borç, kredi ve paylaşılan konuları gündeme getiriyor; akşam Akrep'e geçince gündem yurt dışı, eğitim ve ufuk açıcı konulara kayıyor. Gün içinde ortak bir bütçeyi gözden geçirmek ve akşam yeni bir şey öğrenmek ya da uzak bir yerle ilgili plan yapmak seni rahatlatır. Neptün para evinde olduğu için gelir konusunda belirsizlik hissedebilirsin.

Maddi olarak Mars'ın günlük iş evinde olması iş yerinde tempoyu artırıyor ve ek mesai ya da ekstra görev getirebilir; emeğinin karşılığını konuşmak için uygun bir gün. Retro Venüs yurt dışı evinde olduğu için uluslararası ödemelerde ve seyahat rezervasyonlarında kontrolü elden bırakma.

Peki ya aşk? Retro Venüs'ün uzak mesafe evindeki etkisi uzaktaki bir ilgiyi ya da geçmişten gelen bir haberi gündeme getirebilir. İlişkin varsa ortak bir seyahat hayali ya da öğrenme planı yakınlaştırır. Bekar Balık ise bir eğitim ortamından ya da uzak bir yerden gelen mesaj akşam aklını karıştırabilir, sezgilerini dinle ama gerçek niyeti zamanla anlarsın.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…