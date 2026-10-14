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15 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 15 Ekim Perşembe günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, kariyer evinden geçen Ay görünürlüğünü artırırken altıncı evdeki Jüpiter ile Güneş'in sekstili ekip çalışmasında ve günlük iş düzeninde sana destek veriyor; yoğun bir iş yükü olsa da emeğinin takdir edildiği bir gün. Sekizinci evden gelen Güneş ortak bir kaynak ya da bütçeyle ilgili konuyu aydınlatabilir.

Maddi olarak, ikinci evindeki Satürn'le Ay arasındaki üçgen düzenli çalışmanın ve tasarrufun karşılığını almak için sağlam bir zemin veriyor. Küçük ama istikrarlı bir birikim planı yapmak bugün mantıklı; ek mesaiyle gelen kazancın hepsini harcamayıp bir kısmını kenara ayır.

Peki ya aşk? Jüpiter'in altıncı evdeki desteği ilişkide günlük ilgiyi ve küçük yardımları öne çıkarıyor; partnerinle ortak sorumlulukları sakince paylaşmak sevgiyi artırır. Bekar Balık ise iş yerinde ya da günlük rutininde sık gördüğü biriyle konuşma fırsatı bulabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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