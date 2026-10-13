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Balık Burcu right-white
14 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 14 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 14 Ekim Çarşamba günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, kariyer evine geçen Ay görünürlüğünü artırıyor; bir yöneticinin ya da müşterinin dikkati bugün üzerinde olabilir. Sabaha doğru para evindeki Neptün'le yaptığı üçgen kazanç yollarında sezgilerini keskinleştiriyor. Gün ilerlerken ev ve aile alanındaki Uranüs'ün Ay'a karşıtlığı evde ya da aile içinde ani bir plan değişikliği getirebilir; işi eve taşımadan önce sınırlarını netleştir.

Maddi olarak iş yükü Jüpiter ve Mars sayesinde artıyor ve ek mesaiyle kazanç büyüyebilir. Sağlığını gözeten bir sınır koymak uzun vadede daha kârlı. Retrodaki Venüs eski bir evrak işini ya da seyahat ödemesini yeniden açabilir.

Peki ya aşk? Dokuzuncu evdeki Venüs retrosu uzak mesafeli ya da bitmiş bir ilişkiyi hatırlatıyor; ilişkin varsa ortak bir plan yapmak mesafeyi azaltır. Bekar Balık ise ayrılığın asıl nedenini sakin bir dille kendine hatırlatıp geçmişle barışabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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