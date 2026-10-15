Sevgili Balık, yoğun bir tempoda bile disiplinli çalışmak seni bugün öne taşıyor; öğle saatlerinde altıncı evindeki Mars ikinci evdeki Satürn'e üçgen yaparak iş düzenini ve gelir planını bir araya getiriyor. Öğleden sonra Ay'ın Oğlak'a geçmesi arkadaş çevrenden ya da bir topluluktan gelen önerileri gündeme getirebilir. Bir meslektaşının önerisini ciddiye almak işine yarar.

Maddi olarak ikinci evdeki Satürn tasarruf planını sağlamlaştırmak için güçlü bir destek veriyor. Ek mesaiden gelecek kazancın bir bölümünü sabit bir hesaba aktarmak ay sonunda rahatlatır.

Peki ya aşk? Ay on birinci evden geçerken ortak arkadaşlarla yapılan bir buluşma ilişkine yeni bir hava getirebilir; partnerinle birlikte plan yapmak keyifli olur. Bekar Balık ise arkadaşının davetinde gözlemci kalıp ilgi gösteren kişiyi sakin sakin tanımalı. Gece yarısına doğru yazışmalarda ileri gitmemek seni korur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…