Sevgili Balık, Güneş Akrep'e geçerek yurt dışı, eğitim ve uzak bağlantılarla ilgili alanı harekete geçiriyor. Güne uyanırken Ay, burcundan Merkür'e üçgen kurarken iletişim kanallarının açıldığını hissedebilirsin; yurt dışından bir haber, kurs ya da planla ilgili bir görüşme gündeme gelebilir. Gece Ay'ın Koç'a geçmesiyle birlikte dinlenmeye yönelirsin.

Maddi olarak seyahat, kayıt ücreti ya da eğitim masraflarında yarından önce son bir kontrol yapmak yararlı. Rezervasyonu ve ödeme koşullarını yazılı doğrula; Merkür retrosunda uçuş ve rezervasyon kayıtları karışabilir.

Peki ya aşk? Uzakta olan birine duyduğun özlem ya da farklı bir şehre ait hayal, retro Venüs yüzünden canlanıyor. Partnerinle birlikte bir yolculuk planını konuşmak keyif verir. Bekar Balık ise çevrimiçi bir sohbette kurduğu bağın gerçekte nasıl bir temele oturduğunu görmeden yüksek beklenti kurmamalı. Gün içinde kendine zaman ayır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…