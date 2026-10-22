article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Balık Burcu chevron-right-grey 23 Ekim Cuma Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
23 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 23 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 23 Ekim Cuma günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Güneş Akrep'e geçerek yurt dışı, eğitim ve uzak bağlantılarla ilgili alanı harekete geçiriyor. Güne uyanırken Ay, burcundan Merkür'e üçgen kurarken iletişim kanallarının açıldığını hissedebilirsin; yurt dışından bir haber, kurs ya da planla ilgili bir görüşme gündeme gelebilir. Gece Ay'ın Koç'a geçmesiyle birlikte dinlenmeye yönelirsin.

Maddi olarak seyahat, kayıt ücreti ya da eğitim masraflarında yarından önce son bir kontrol yapmak yararlı. Rezervasyonu ve ödeme koşullarını yazılı doğrula; Merkür retrosunda uçuş ve rezervasyon kayıtları karışabilir.

Peki ya aşk? Uzakta olan birine duyduğun özlem ya da farklı bir şehre ait hayal, retro Venüs yüzünden canlanıyor. Partnerinle birlikte bir yolculuk planını konuşmak keyif verir. Bekar Balık ise çevrimiçi bir sohbette kurduğu bağın gerçekte nasıl bir temele oturduğunu görmeden yüksek beklenti kurmamalı. Gün içinde kendine zaman ayır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Balık Burcu Yorumu

Aylık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Balık Burcu Yorumu

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Balık burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın