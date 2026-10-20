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Balık Burcu right-white
21 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.10.2026 - 18:02
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 21 Ekim Çarşamba günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, öğleye doğru sekizinci evindeki Güneş Ay'la üçgen kurarken ortak para ya da paylaşılan bir sorumluluk konusunda içini rahatlatan bir gelişme olabilir. İkindiden sonra Ay burcuna geçiyor; duyguların hassaslaşıyor ama sezgin güçleniyor. Kendine zaman ayırmak ve hislerini not etmek iyi gelir. Ay'ın yönsüz kaldığı öğle ile ikindi arasında önemli bir karar vermemek daha doğru olur.

Maddi olarak gecenin sessiz saatlerinde on ikinci evindeki Ay ile altıncı evindeki Jüpiter karşıt konuma geliyor. İş düzeniyle ilgili fazla vaat verme, sağlık ya da bakım giderleri için küçük bir pay ayır.

Peki ya aşk? Akşam saatlerinde Ay ile dokuzuncu evindeki geri hareketli Venüs arasındaki üçgen uzakta olan birine yakınlık hissettirebilir. Bekar Balık ise eğitim ya da seyahat ortamında tanıştığı birine karşı ilgisini yavaş yavaş göstermeli. Bir fincan sıcak içecek akşamı güzelleştirir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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