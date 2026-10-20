Sevgili Balık, öğleye doğru sekizinci evindeki Güneş Ay'la üçgen kurarken ortak para ya da paylaşılan bir sorumluluk konusunda içini rahatlatan bir gelişme olabilir. İkindiden sonra Ay burcuna geçiyor; duyguların hassaslaşıyor ama sezgin güçleniyor. Kendine zaman ayırmak ve hislerini not etmek iyi gelir. Ay'ın yönsüz kaldığı öğle ile ikindi arasında önemli bir karar vermemek daha doğru olur.

Maddi olarak gecenin sessiz saatlerinde on ikinci evindeki Ay ile altıncı evindeki Jüpiter karşıt konuma geliyor. İş düzeniyle ilgili fazla vaat verme, sağlık ya da bakım giderleri için küçük bir pay ayır.

Peki ya aşk? Akşam saatlerinde Ay ile dokuzuncu evindeki geri hareketli Venüs arasındaki üçgen uzakta olan birine yakınlık hissettirebilir. Bekar Balık ise eğitim ya da seyahat ortamında tanıştığı birine karşı ilgisini yavaş yavaş göstermeli. Bir fincan sıcak içecek akşamı güzelleştirir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…