Sevgili Balık, Ay para ve değer alanından geçerken ne kadar sahip olduğunu ve neye değer verdiğini bugün daha net görüyorsun. Ay'ın Mars'a ve Jüpiter'e uzattığı iki üçgen günlük işlerinde ve sağlık düzeninde sana ivme kazandırıyor; ertelenen bir görev bugün kolay çözülür. Merkür dokuzuncu evinde geriye giderken yolculuk ve eğitim planlarını yavaşlatıyor.

Maddi olarak spor, sağlık ya da bakım gibi harcamalarını bir tabloda görmek yararlı. Küçük bir ek iş ya da düzenli bir gelir fırsatı ikindi saatlerinde karşına çıkabilir; ayrıntıyı sorup acele etmeden cevapla.

Peki ya aşk? Öğleyin Terazi'ye dönen Venüs ortak duyguları ve derin bağları gündeme getiriyor. Partnerinle korkularını ve beklentilerini açıkça konuşmak yakınlaşmanı sağlar. Bekar Balık ise bir ilişkide kendini kaybetmeden önce neyi aradığını yazıya dökmeli, günü sakin bir akşamla kapatmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…