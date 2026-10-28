article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Balık Burcu chevron-right-grey 29 Ekim Perşembe Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
29 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.10.2026 - 18:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 29 Ekim Perşembe günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay dördüncü evinde evde ve ailede kalmanı tercih ettirirken sabah Mars'la yaptığı sekstil, ev işlerini ve iş yazışmalarını hızla toparlamana yardımcı oluyor. Merkür dokuzuncu evinde geri giderken öğle saatlerinde bir eğitim, yurt dışı ya da yayın konusundaki bilgi eksik veya karışık olabilir; kaynağı iki yerden doğrula.

Maddi olarak iş düzeni evindeki Mars ve Jüpiter gelir artışı sağlayabilir. Akşam Jüpiter'e uyumlu bakan Ay, ek mesai ya da küçük bir hizmet karşılığı kazanç ihtimalini artırıyor. Sekizinci evdeki geri hareketli Venüs ortak harcamalarda şeffaflık istiyor.

Peki ya aşk? Evde yapılan bir akşam yemeği ya da sakin bir sohbet ilişkiyi besler. İlişkisi olan Balık, partnerinin ihtiyaçlarını dinlemeye zaman ayırmalı. Bekar Balık ise aile aracılığıyla ya da ev ortamında tanışacağı birine merak duyabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Balık Burcu Yorumu

Aylık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Balık Burcu Yorumu

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Balık burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın