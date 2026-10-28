Sevgili Balık, Ay dördüncü evinde evde ve ailede kalmanı tercih ettirirken sabah Mars'la yaptığı sekstil, ev işlerini ve iş yazışmalarını hızla toparlamana yardımcı oluyor. Merkür dokuzuncu evinde geri giderken öğle saatlerinde bir eğitim, yurt dışı ya da yayın konusundaki bilgi eksik veya karışık olabilir; kaynağı iki yerden doğrula.

Maddi olarak iş düzeni evindeki Mars ve Jüpiter gelir artışı sağlayabilir. Akşam Jüpiter'e uyumlu bakan Ay, ek mesai ya da küçük bir hizmet karşılığı kazanç ihtimalini artırıyor. Sekizinci evdeki geri hareketli Venüs ortak harcamalarda şeffaflık istiyor.

Peki ya aşk? Evde yapılan bir akşam yemeği ya da sakin bir sohbet ilişkiyi besler. İlişkisi olan Balık, partnerinin ihtiyaçlarını dinlemeye zaman ayırmalı. Bekar Balık ise aile aracılığıyla ya da ev ortamında tanışacağı birine merak duyabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…