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Altı Üstü İstanbul, Milli Maç Nedeniyle 2 Hafta Yayınlanmayacak!

Altı Üstü İstanbul, Milli Maç Nedeniyle 2 Hafta Yayınlanmayacak!

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.09.2026 - 21:23
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Pazartesi akşamlarının zirvesine yerleşen Altı Üstü İstanbul, milli maçlar nedeniyle 2 hafta ekranda olmayacak. Uzay ile Emir'in toprağa gömüldüğü nefes kesen finalin devamı için izleyiciler 12 Ekim Pazartesi'yi bekleyecek.

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Altı Üstü İstanbul'un 16. bölümü, iki milli maçın ardından 12 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

Altı Üstü İstanbul'un 16. bölümü, iki milli maçın ardından 12 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

Altı Üstü İstanbul izleyicilerinin sabrı bu kez biraz daha uzun sınanacak. Milli takımın UEFA Uluslar Ligi maçları pazartesi akşamlarına denk geldiği için dizi 2 hafta boyunca yeni bölümle ekrana gelmeyecek.

Üstelik iki karşılaşmada da rakip aynı: İtalya. Türkiye, 28 Eylül Pazartesi Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak, 5 Ekim Pazartesi ise Bologna'da rövanş için sahaya çıkacak. İki maç da saat 21.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Böylece dizinin merakla beklenen 16. bölümü 12 Ekim Pazartesi akşamı seyirciyle buluşacak.

28 Eylül akşamı yeni bölüm yerine 20.00-20.45 arasında 45 dakikalık özel bir bölüm yayınlanacak.

28 Eylül akşamı yeni bölüm yerine 20.00-20.45 arasında 45 dakikalık özel bir bölüm yayınlanacak.

ATV'nin 28 Eylül yayın akışına göre Altı Üstü İstanbul, maç öncesinde 20.00-20.45 arasında 45 dakikalık özel bir bölümle ekranda olacak. Özel bölümün ardından saat 20.45'te Milli Maça Doğru programı başlayacak.

Gece yarısı 00.00'da ise dizinin 15. bölümü tekrar olarak ekrana gelecek.

15. bölümün finalinde Uzay ile Emir silahlı adamlar tarafından kaçırılıp diri diri toprağa gömülmüştü.

15. bölümün finalinde Uzay ile Emir silahlı adamlar tarafından kaçırılıp diri diri toprağa gömülmüştü.

Aranın zamanlaması seyircinin gözünden kaçmadı. Dizi, son bölümünü nefes kesen bir sahneyle bitirmişti. Berk Ali Çatal'ın canlandırdığı Uzay ile Rahimcan Kapkap'ın hayat verdiği Emir, silahlı adamlar tarafından kaçırılıp diri diri toprağa gömüldü.

Peki Uzay ve Emir bu tuzaktan kurtulabilecek mi? 16. bölümün fragmanı bu soruyu cevapsız bıraktı. Cevap için 2 hafta beklemek gerekecek.

Altı Üstü İstanbul, 21 Eylül'de 7,10 reytingle Uzak Şehir'i geride bırakıp TOTAL'de birinci olmuştu.

Altı Üstü İstanbul, 21 Eylül'de 7,10 reytingle Uzak Şehir'i geride bırakıp TOTAL'de birinci olmuştu.

Ara, dizinin en güçlü döneminde geldi. 15. bölüm, 21 Eylül Pazartesi akşamı TOTAL kategorisinde 7,10 reyting ve 23,05 izlenme payıyla zirveye yerleşti. 3. sezonuyla ekrana dönen Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir ise 6,97 reytingle ikinci sırada kaldı.

AB ve ABC1'de ise tablo farklıydı. Uzak Şehir AB'de 5,69, ABC1'de 6,47 reytingle zirvedeki yerini korurken Altı Üstü İstanbul AB'de 4,39, ABC1'de 5,90 reytingle ikinci oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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