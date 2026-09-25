Altı Üstü İstanbul, Milli Maç Nedeniyle 2 Hafta Yayınlanmayacak!
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Altı Üstü İstanbul'un 16. bölümü, iki milli maçın ardından 12 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelecek.
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28 Eylül akşamı yeni bölüm yerine 20.00-20.45 arasında 45 dakikalık özel bir bölüm yayınlanacak.
15. bölümün finalinde Uzay ile Emir silahlı adamlar tarafından kaçırılıp diri diri toprağa gömülmüştü.
Altı Üstü İstanbul, 21 Eylül'de 7,10 reytingle Uzak Şehir'i geride bırakıp TOTAL'de birinci olmuştu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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