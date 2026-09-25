beIN Sports'tan Ayrılan Ali Okancı Maçları Artık Taraftarların Evinde Anlatıyor

Ali Okancı, YouTube kanalında yayımladığı 'Spiker Evimde' adlı programla maçları artık stüdyodan değil futbolseverlerin evinden anlatıyor. Programın ilk bölümünde Üsküdar'da Ersan Bey adlı bir taraftarın evine konuk olan Okancı, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini salonda, ev sahipleriyle birlikte anlattı. Deneyimli spiker bölümün tanıtımında 'Yıllardır maç anlatmak için stadyumlara, stüdyolara gittim. Bu kez adresim bir futbolseverin salonu!' ifadelerini kullandı. Programdan kesitlerin yer aldığı paylaşım sosyal medyada 570 bini aşkın kez izlendi.