article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
beIN Sports'tan Ayrılan Ali Okancı Maçları Artık Taraftarların Evinde Anlatıyor

beIN Sports'tan Ayrılan Ali Okancı Maçları Artık Taraftarların Evinde Anlatıyor

futbol
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.09.2026 - 21:34
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Haziran ayında beIN Sports'tan ayrılan spiker Ali Okancı, maç anlatımına bambaşka bir formatla geri döndü. Deneyimli spikerin yeni projesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ali Okancı'nın videosu sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan oldu.

Maçları taraftarların salonunda anlatıyor.

Maçları taraftarların salonunda anlatıyor.

Ali Okancı, YouTube kanalında yayımladığı 'Spiker Evimde' adlı programla maçları artık stüdyodan değil futbolseverlerin evinden anlatıyor. Programın ilk bölümünde Üsküdar'da Ersan Bey adlı bir taraftarın evine konuk olan Okancı, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini salonda, ev sahipleriyle birlikte anlattı. Deneyimli spiker bölümün tanıtımında 'Yıllardır maç anlatmak için stadyumlara, stüdyolara gittim. Bu kez adresim bir futbolseverin salonu!' ifadelerini kullandı. Programdan kesitlerin yer aldığı paylaşım sosyal medyada 570 bini aşkın kez izlendi.

Haziranda beIN Sports'a veda etmişti.

Haziranda beIN Sports'a veda etmişti.

Kariyerinde TRT, Kanal 6, NTV Spor ve Habertürk gibi kuruluşlarda çalışan, Süper Lig'den Premier Lig'e, Fransa Ligue 1'den Wimbledon'a kadar pek çok organizasyonda mikrofon başına geçen Okancı, 9 yıldır görev yaptığı beIN Sports'tan 22 Haziran'da ayrılmıştı. Ayrılığını Instagram hesabından duyuran deneyimli spiker, 'VEDA… Bugün itibarıyla kendi isteğimle beIN SPORTS'tan ayrılmış bulunuyorum. Tüm yöneticilerimize, çalışma arkadaşlarıma buradan da teşekkür etmek isterim. Sağlıcakla kalın…' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın