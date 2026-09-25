beIN Sports'tan Ayrılan Ali Okancı Maçları Artık Taraftarların Evinde Anlatıyor
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Haziran ayında beIN Sports'tan ayrılan spiker Ali Okancı, maç anlatımına bambaşka bir formatla geri döndü. Deneyimli spikerin yeni projesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
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Ali Okancı'nın videosu sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan oldu.
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Maçları taraftarların salonunda anlatıyor.
Haziranda beIN Sports'a veda etmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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