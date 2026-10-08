Sezon Finali Yapan 12 Dizi Geri Döndü: En Yüksek Açılış Kimde, Kim Dönüşte Çakıldı?
Geçen sezon final yapıp yaz arasına giren diziler, 7 Ekim'de Yeraltı'nın da dönmesiyle ekrandaki yerlerini aldı. 12 dizinin yeni sezon açılış reytingleri karşılaştırıldığında zirvede Taşacak Bu Deniz var: dizi milli maç gecesinde Total'de 10,13 aldı. Uzak Şehir ikinci sıraya yerleşse de geçen sezonun gerisinde kaldı. İlk sezonunu zirvede bitiren Çirkin ise dönüşte son sıraya geriledi.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Taşacak Bu Deniz, 2. sezon açılışında Total'de 10,13 alarak dönen dizilerin üç kategoride de zirvesine oturdu.
Uzak Şehir Total'de ikinci oldu ama 11 reytinglere ulaştığı sezonun ardından yeni sezona 7,65 ile döndü.
Dönen 12 diziden ikisi, Çirkin ve A.B.İ., yeni sezonda yeniden final kararıyla ekrana veda etti.
İşte sezon finali yapıp dönen dizilerin ilk bölüm reytingleri:
TOTAL:
Taşacak Bu Deniz | 10,13
Uzak Şehir | 7,65
Yeraltı | 6,98
Kızılcık Şerbeti | 5,86
Sevdiğim Sensin | 4,19
Teşkilat | 3,95
A.B.İ. | 3,82
Güller ve Günahlar | 3,68
Halef: Köklerin Çağrısı | 3,30
Gönül Dağı | 2,93
Mehmed: Fetihler Sultanı | 2,84
Çirkin | 2,11
AB:
Taşacak Bu Deniz | 9,44
Uzak Şehir | 6,00
Yeraltı | 5,99
Kızılcık Şerbeti | 5,47
Teşkilat | 3,53
Sevdiğim Sensin | 3,30
A.B.İ. | 2,88
Mehmed: Fetihler Sultanı | 2,65
Gönül Dağı | 2,58
Halef: Köklerin Çağrısı | 2,42
Güller ve Günahlar | 2,31
Çirkin | 1,89
ABC1:
Taşacak Bu Deniz | 10,36
Yeraltı | 7,24
Uzak Şehir | 6,93
Kızılcık Şerbeti | 6,31
Teşkilat | 3,78
A.B.İ. | 3,66
Sevdiğim Sensin | 3,59
Güller ve Günahlar | 3,27
Mehmed: Fetihler Sultanı | 3,21
Halef: Köklerin Çağrısı | 2,89
Gönül Dağı | 2,79
Çirkin | 2,31
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın