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Sezon Finali Yapan 12 Dizi Geri Döndü: En Yüksek Açılış Kimde, Kim Dönüşte Çakıldı?

Sezon Finali Yapan 12 Dizi Geri Döndü: En Yüksek Açılış Kimde, Kim Dönüşte Çakıldı?

yerli dizi Reyting Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 12:48
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Geçen sezon final yapıp yaz arasına giren diziler, 7 Ekim'de Yeraltı'nın da dönmesiyle ekrandaki yerlerini aldı. 12 dizinin yeni sezon açılış reytingleri karşılaştırıldığında zirvede Taşacak Bu Deniz var: dizi milli maç gecesinde Total'de 10,13 aldı. Uzak Şehir ikinci sıraya yerleşse de geçen sezonun gerisinde kaldı. İlk sezonunu zirvede bitiren Çirkin ise dönüşte son sıraya geriledi.

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Taşacak Bu Deniz, 2. sezon açılışında Total'de 10,13 alarak dönen dizilerin üç kategoride de zirvesine oturdu.

Taşacak Bu Deniz, 2. sezon açılışında Total'de 10,13 alarak dönen dizilerin üç kategoride de zirvesine oturdu.

Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı TRT 1 dizisi, yaz arasının ardından 2 Ekim Cuma akşamı ekrana döndü. Aynı gece Belçika-Türkiye maçı yayınlanmasına rağmen dizi Total'de 10,13, AB'de 9,44, ABC1'de ise 10,36 reyting aldı.

Böylece Taşacak Bu Deniz, yeni sezona dönen 12 dizi arasında çift haneli açılış yapan tek yapım oldu. Total'de en yakın rakibi Uzak Şehir'in 2,48 puan önünde kaldı. Üstelik dizinin özeti bile 6,98 reytingle aynı akşamın üçüncüsü oldu.

Uzak Şehir Total'de ikinci oldu ama 11 reytinglere ulaştığı sezonun ardından yeni sezona 7,65 ile döndü.

Uzak Şehir Total'de ikinci oldu ama 11 reytinglere ulaştığı sezonun ardından yeni sezona 7,65 ile döndü.

Kanal D'nin reyting rekortmeni, 14 Eylül Pazartesi akşamı 3. sezonuyla ekrana geldi. Total'de 7,65, AB'de 6,00, ABC1'de 6,93 alan dizi gecesini üç kategoride de zirvede tamamladı. 

Asıl dikkat çekici ayrıntı ise ABC1'de yaşandı. Yaklaşık dört buçuk aylık aranın ardından 7 Ekim'de dönen Yeraltı, ABC1'de 7,24 ile Uzak Şehir'i geride bıraktı. AB'de iki dizi arasındaki fark yalnızca 0,01 puan oldu.

Kızılcık Şerbeti ise kadrosu neredeyse tamamen değişmesine rağmen 5,86 ile dördüncü sıraya yerleşti. 4. sezon finaline göre Total'de 0,46 puan kaybeden dizi, ABC1'de 0,13 puan yükseldi. Star TV'nin Sevdiğim Sensin'i ise 4,19 ile Total'de beşinci oldu.

Dönen 12 diziden ikisi, Çirkin ve A.B.İ., yeni sezonda yeniden final kararıyla ekrana veda etti.

Dönen 12 diziden ikisi, Çirkin ve A.B.İ., yeni sezonda yeniden final kararıyla ekrana veda etti.

İlk sezonunu 17 Mayıs'ta Total'de 6,28 ile zirvede bitiren Çirkin, 20 Eylül'deki dönüşünde 2,11'e geriledi ve üç kategoride de listenin son sırasında kaldı. Star TV dizisinin 2. sezonu yalnızca 3 bölüm sürdü.

Bergüzar Korel'in kadroya katıldığı A.B.İ. ise 8 Eylül'deki açılışında 3,82 ile gecesini Total'de ikinci sırada tamamladı ama bu başlangıcı koruyamadı. Öte yandan Teşkilat neredeyse tamamen yenilenen kadrosuyla 3,95, Aybüke Pusat'sız dönen Halef: Köklerin Çağrısı ise 3,30 aldı. TRT 1'in uzun soluklu dizileri Gönül Dağı ve Mehmed: Fetihler Sultanı 3 reytingin altında kaldı.

İşte sezon finali yapıp dönen dizilerin ilk bölüm reytingleri:

TOTAL:

Taşacak Bu Deniz | 10,13

Uzak Şehir | 7,65

Yeraltı | 6,98

Kızılcık Şerbeti | 5,86

Sevdiğim Sensin | 4,19

Teşkilat | 3,95

A.B.İ. | 3,82

Güller ve Günahlar | 3,68

Halef: Köklerin Çağrısı | 3,30

Gönül Dağı | 2,93

Mehmed: Fetihler Sultanı | 2,84

Çirkin | 2,11

AB:

Taşacak Bu Deniz | 9,44

Uzak Şehir | 6,00

Yeraltı | 5,99

Kızılcık Şerbeti | 5,47

Teşkilat | 3,53

Sevdiğim Sensin | 3,30

A.B.İ. | 2,88

Mehmed: Fetihler Sultanı | 2,65

Gönül Dağı | 2,58

Halef: Köklerin Çağrısı | 2,42

Güller ve Günahlar | 2,31

Çirkin | 1,89

ABC1:

Taşacak Bu Deniz | 10,36

Yeraltı | 7,24

Uzak Şehir | 6,93

Kızılcık Şerbeti | 6,31

Teşkilat | 3,78

A.B.İ. | 3,66

Sevdiğim Sensin | 3,59

Güller ve Günahlar | 3,27

Mehmed: Fetihler Sultanı | 3,21

Halef: Köklerin Çağrısı | 2,89

Gönül Dağı | 2,79

Çirkin | 2,31

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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