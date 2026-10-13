Türkiye 25 Yılda En Çok Hangi Diziyi Aradı? Yıl Yıl Zirveye Oturan Diziler Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye'nin son 25 yılda internette en çok aradığı diziler yıl yıl sıralandı. Yarışan İstatistikler'in hazırladığı grafikte 2000'de Deli Yürek'le başlayan yarış, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Diriliş Ertuğrul, Çukur ve Yargı'nın zirve dönemlerinden geçiyor. Grafiğin en yüksek değeri ise 41,8 milyon aramayla 2025'te Uzak Şehir'e ait. Peki hangi dizi kaç yıl zirvede kaldı?
KAYNAK: Yarışan İstatistikler
Popüler Anketler 🤔
Bu sezonun yerli dizilerinden hangisi favorisin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2000'lerin başında zirve Deli Yürek, Asmalı Konak ve Kurtlar Vadisi arasında el değiştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aşk-ı Memnu, 2009'da 10 milyon arama barajını geçen ilk dizi oldu.
Diriliş Ertuğrul, Çukur, Yargı ve Bahar zirveyi sırayla devraldı.
2025'in zirvesinde 41,8 milyon aramayla Uzak Şehir yer aldı: Bu, 25 yıllık grafikteki en yüksek değer.
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın