article/comments
article/share
Haberler
TV
Türkiye 25 Yılda En Çok Hangi Diziyi Aradı? Yıl Yıl Zirveye Oturan Diziler Ortaya Çıktı

Türkiye 25 Yılda En Çok Hangi Diziyi Aradı? Yıl Yıl Zirveye Oturan Diziler Ortaya Çıktı

yerli dizi Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 18:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye'nin son 25 yılda internette en çok aradığı diziler yıl yıl sıralandı. Yarışan İstatistikler'in hazırladığı grafikte 2000'de Deli Yürek'le başlayan yarış, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Diriliş Ertuğrul, Çukur ve Yargı'nın zirve dönemlerinden geçiyor. Grafiğin en yüksek değeri ise 41,8 milyon aramayla 2025'te Uzak Şehir'e ait. Peki hangi dizi kaç yıl zirvede kaldı?

KAYNAK: Yarışan İstatistikler

Popüler Anketler 🤔

Bu sezonun yerli dizilerinden hangisi favorisin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2000'lerin başında zirve Deli Yürek, Asmalı Konak ve Kurtlar Vadisi arasında el değiştirdi.

2000'lerin başında zirve Deli Yürek, Asmalı Konak ve Kurtlar Vadisi arasında el değiştirdi.

Yarışan İstatistikler'in 'Türkiye'nin En Popüler Dizileri (2000-2025)' başlıklı grafiği, dizileri internet arama sayılarına göre yıl yıl sıralıyor.

Yarış 2000 yılında Deli Yürek'le başlıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolündeki fenomen dizi, 2001'in ortalarına kadar zirvedeki yerini koruyor. Ardından kısa bir süre Dadı öne geçiyor, 2001'in sonunda ise liderlik Asmalı Konak'a geçiyor. 2002'nin sonunda Kurtlar Vadisi zirveye yerleşiyor ve 2004'ün sonuna kadar oradan inmiyor. Kurtlar Vadisi, 2003'te arama sayısı 1 milyonu aşan ilk dizi oluyor.

Aşk-ı Memnu, 2009'da 10 milyon arama barajını geçen ilk dizi oldu.

Aşk-ı Memnu, 2009'da 10 milyon arama barajını geçen ilk dizi oldu.

2005'te Gümüş, 2006'da ise Sıla ve Binbir Gece zirvede yer alıyor. Kurtlar Vadisi Pusu 2006'nın sonunda liderliği alıyor ve 2007 boyunca bırakmıyor.

2008'de ise sahneye Aşk-ı Memnu çıkıyor. Hafızalara kazınan dizi, iki yıl boyunca rakipsiz kalıyor ve 2009'da 10 milyon arama barajını geçen ilk dizi oluyor. 2010'da Ezel ile Fatmagül’ün Suçu Ne? arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Yılın sonunda ise zirveye Muhteşem Yüzyıl oturuyor. Dizi, 2013'e kadar liderliğini koruyor ve 17 milyonu aşan arama sayısına ulaşıyor.

Diriliş Ertuğrul, Çukur, Yargı ve Bahar zirveyi sırayla devraldı.

Diriliş Ertuğrul, Çukur, Yargı ve Bahar zirveyi sırayla devraldı.

2013'ün sonunda Kara Para Aşk kısa süreliğine öne geçse de 2014'te zirve Diriliş Ertuğrul'a geçiyor. Dizi 2016'nın sonuna kadar zirvede kalıyor.

2017 ve 2018 yılları ise Çukur'un oluyor. 2019'un sonunda Kuruluş Osman kısa süreliğine liderliği alsa da 2020'de zirveye Sen Çal Kapımı yerleşiyor.

2021 ve 2022'de Yargı 36 milyonu aşan aramayla zirvede yer alıyor. 2023'te ise Yalı Çapkını ile Kızılcık Şerbeti arasında nefes kesen bir yarış yaşanıyor. 2024'ün lideri Bahar oluyor.

2025'in zirvesinde 41,8 milyon aramayla Uzak Şehir yer aldı: Bu, 25 yıllık grafikteki en yüksek değer.

2025'in zirvesinde 41,8 milyon aramayla Uzak Şehir yer aldı: Bu, 25 yıllık grafikteki en yüksek değer.

Grafiğin son karesinde Uzak Şehir'i 38,5 milyonla Eşref Rüya, 33 milyonla Bahar ve 30,5 milyonla Kızılcık Şerbeti takip ediyor. İlk 10'un geri kalanında Kral Kaybederse, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Taşacak Bu Deniz, Gibi ve Yalı Çapkını bulunuyor.

Ayrıca 2000'deki 100 binlik aramayla 2025'teki 41,8 milyonluk arama arasındaki farkta, internet kullanımının yıllar içinde yaygınlaşmasının da payı büyük.

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın