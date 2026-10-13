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Uzak Şehir'e Rakip Olmuştu: Reytingleri Yetersiz Bulunan NOW Dizisine Final İddiası

Uzak Şehir'e Rakip Olmuştu: Reytingleri Yetersiz Bulunan NOW Dizisine Final İddiası

Now TV Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 14:24
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Sezonun yeni dizilerinden NOW'un salı akşamı iddialısı Anne Yarısı hakkında ortalığı karıştıran bir iddia ortaya atıldı. Medyanın Elli Tonu hesabının paylaşımına göre NOW TV'nin sezona iddialı başlayan dizisi için final kararı alındı. İddiaya göre kanalı reyting rakamları memnun etmedi ve kararın yakın zamanda duyurulması bekleniyor.

Kaynak: Medyanın Elli Tonu (X)

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Anne Yarısı, Ali ve Zeynep'i sekiz yıl önceki bir kaybın ardından aynı çocuğun etrafında buluşturuyor.

Anne Yarısı, Ali ve Zeynep'i sekiz yıl önceki bir kaybın ardından aynı çocuğun etrafında buluşturuyor.

Anne Yarısı, 22 Eylül'de NOW ekranında başladı. NTC Medya yapımı dizi, Kapadokya ve İzmir'de çekiliyor, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı oturuyor. Hikâyenin merkezinde cezaevinden çıkınca varlığından haberi olmayan bir çocukla yüzleşen Ali Altay var. Ali'yi Cihangir Ceyhan, yeğeni Ege'nin velayeti için Altay ailesinin Kapadokya'daki konağına gelen öğretmen Zeynep'i ise Burcu Özberk canlandırıyor. Cihangir Ceyhan'ı Sıfır Bir, Çukur ve Camdaki Kız'dan, Burcu Özberk'i Güneşin Kızları ve Aslan Ailem'den tanıyoruz. Kadroda Esra Dermancıoğlu'nun Meryem'i, Selen Uçer ve Fatih Gühan da var.

Anne Yarısı ilk bölümde 3,13 ile yedinci olmuştu, üçüncü bölümde Total'de beşinciliğe çıktı.

Anne Yarısı ilk bölümde 3,13 ile yedinci olmuştu, üçüncü bölümde Total'de beşinciliğe çıktı.

Dizi, Tuzlu Kahve, Haysiyet, A.B.İ. ve Mehmed: Fetihler Sultanı ile aynı gece yarışmak zorunda kaldı. Açılış bölümünde Total'de 3,13 alıp yedinci sırada kaldı. 6 Ekim'deki üçüncü bölümde rakam 3,81'e çıktı ve Anne Yarısı Total'de beşinci oldu. AB'de 2,65 ile yedinci, ABC1'de 3,38 ile beşinci sırada yer aldı. Aynı gece Tuzlu Kahve üç kategoride de zirvedeydi, Haysiyet ise ABC1'de 4,34 ile dördüncü oldu. 5-11 Ekim haftalık listesinde Anne Yarısı 23 dizi arasında 15. sıradaydı.

Final iddiasına göre NOW reytingleri yetersiz buluyor ve resmi açıklamanın çok yakında yapılması bekleniyor.

Final iddiasına göre NOW reytingleri yetersiz buluyor ve resmi açıklamanın çok yakında yapılması bekleniyor.

Medyanın Elli Tonu'nun paylaşımının ardından 'Anne Yarısı final mi yapıyor?' diye merak edildi. Aynı paylaşımda NOW'un uzun yıllardır reytinge en fazla önem veren kanal olduğu ve dizinin rakamlarının kanal için çok yetersiz kaldığı öne sürüldü. Peki Anne Yarısı final mi olacak? Şimdilik cevap yok. Kanaldan ve yapım şirketinden resmi bir açıklama gelmedi, yani final henüz teyit edilmiş bir bilgi değil. Ortada bir paylaşım ve reyting tabloları var; kanal kararını duyurana kadar dizinin ekrandaki akıbeti belirsiz. Dizinin ilk bölümünün üzerinden henüz üç hafta geçti ve iddia, yayın hayatının çok erken bir döneminde ortaya çıktı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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