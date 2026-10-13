Uzak Şehir'e Rakip Olmuştu: Reytingleri Yetersiz Bulunan NOW Dizisine Final İddiası
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Sezonun yeni dizilerinden NOW'un salı akşamı iddialısı Anne Yarısı hakkında ortalığı karıştıran bir iddia ortaya atıldı. Medyanın Elli Tonu hesabının paylaşımına göre NOW TV'nin sezona iddialı başlayan dizisi için final kararı alındı. İddiaya göre kanalı reyting rakamları memnun etmedi ve kararın yakın zamanda duyurulması bekleniyor.
Kaynak: Medyanın Elli Tonu (X)
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Anne Yarısı, Ali ve Zeynep'i sekiz yıl önceki bir kaybın ardından aynı çocuğun etrafında buluşturuyor.
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Anne Yarısı ilk bölümde 3,13 ile yedinci olmuştu, üçüncü bölümde Total'de beşinciliğe çıktı.
Final iddiasına göre NOW reytingleri yetersiz buluyor ve resmi açıklamanın çok yakında yapılması bekleniyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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