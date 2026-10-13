Uzak Şehir'e Rakip Olmuştu: Reytingleri Yetersiz Bulunan NOW Dizisine Final İddiası

Medyanın Elli Tonu'nun paylaşımının ardından 'Anne Yarısı final mi yapıyor?' diye merak edildi. Aynı paylaşımda NOW'un uzun yıllardır reytinge en fazla önem veren kanal olduğu ve dizinin rakamlarının kanal için çok yetersiz kaldığı öne sürüldü. Peki Anne Yarısı final mi olacak? Şimdilik cevap yok. Kanaldan ve yapım şirketinden resmi bir açıklama gelmedi, yani final henüz teyit edilmiş bir bilgi değil. Ortada bir paylaşım ve reyting tabloları var; kanal kararını duyurana kadar dizinin ekrandaki akıbeti belirsiz. Dizinin ilk bölümünün üzerinden henüz üç hafta geçti ve iddia, yayın hayatının çok erken bir döneminde ortaya çıktı.