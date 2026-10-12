Sezonun Yeni Dizileri Karnesini Aldı: En Yüksek Açılış Kimde, Kim Şimdiden Çakıldı?

Sezonun açık ara sürprizi Show TV'den geldi. Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ın Mirza ve Leyla'sına ekran başında kilitlenen izleyici, Sevdan Bir Ateş'i 9 Eylül'deki 3,54'ten 4. bölümde 9,68'e taşıdı. 7 Ekim'de 7,81'e gerilese de dizi çarşamba akşamlarının zirvesini kimseye bırakmadı.

Salı gecesinde de benzer bir tablo var. Star TV'nin komedisi Tuzlu Kahve 4,36 ile açtı, 6 Ekim'de 5,44'e çıktı ve üst üste üçüncü salı üç kategorinin de lideri oldu. Aynı akşam Kanal D'nin Haysiyet'i 3,50'den 4,83'e, NOW'un Anne Yarısı ise 3,13'ten 3,81'e tırmandı. TRT 1'in Evlilik Güzeldir'i de 2,13'lük açılışını 2,76'ya taşıyarak sessiz sedasız puan topladı.

Pazar akşamlarının yeni oyuncusu Ömür Usta da hızlı başladı. İlk bölümünde Total'de dördüncü olan dizi, ikinci haftasında 5,13 ile Teşkilat'ı geride bırakıp ikinciliğe yükseldi.