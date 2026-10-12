Sezonun Yeni Dizileri Karnesini Aldı: En Yüksek Açılış Kimde, Kim Şimdiden Çakıldı?
Yeni sezonun ilk dizileri eylül başında ekrana geldi, aradan geçen beş haftada da reyting tablosu iyice netleşti. Kimi dizi açılış rakamını ikiye katladı, kimi daha beşinci bölümünü görmeden final haberini aldı. Peki yeni diziler reyting sıralamasında kim yükseldi, kim şimdiden kan kaybediyor? İlk bölümden son ölçülen bölüme kadar Total rakamlarını yan yana koyduk.
Kaynak: TİAK
Güneşin Doğduğu Yer, 4,66 ile yeni dizilerin en yüksek açılışını yaptı ama yükselişi sürdüremedi.
Sevdan Bir Ateş ilk bölümünü ikiye katladı, Tuzlu Kahve ve Haysiyet de yükselişte.
Aşk ve Taht 5 bölümde izleyicisinin üçte ikisini kaybetti, Mercan Köşk de final haberini aldı.
İşte yeni dizilerin ilk bölüm ve son ölçülen bölüm Total reytingleri:
Rakamların hepsi Total kategorisine ait, parantez içinde son ölçülen bölümün tarihi yer alıyor.
Sevdan Bir Ateş (Show TV) | 3,54 → 7,81 (7 Ekim)
Tuzlu Kahve (Star TV) | 4,36 → 5,44 (6 Ekim)
Ömür Usta (NOW) | ilk bölümde 4. sıra → 5,13 (4 Ekim)
Haysiyet (Kanal D) | 3,50 → 4,83 (6 Ekim)
Güneşin Doğduğu Yer (ATV) | 4,66 → 4,27 (8 Ekim)
Anne Yarısı (NOW) | 3,13 → 3,81 (6 Ekim)
Evlilik Güzeldir (TRT 1) | 2,13 → 2,76 (5 Ekim)
Mercan Köşk (ATV) | 2,78 → 2,21 (26 Eylül, final kararı verildi)
Aşk ve Taht (ATV) | 2,49 → 0,85 (7 Ekim, final)
Sevdan Bir Ateş'in 9,68'lik zirvesine ise yeni dizilerden henüz kimse yaklaşabilmiş değil.
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