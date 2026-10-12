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Sezonun Yeni Dizileri Karnesini Aldı: En Yüksek Açılış Kimde, Kim Şimdiden Çakıldı?

Sezonun Yeni Dizileri Karnesini Aldı: En Yüksek Açılış Kimde, Kim Şimdiden Çakıldı?

yerli dizi Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
12.10.2026 - 08:11
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Yeni sezonun ilk dizileri eylül başında ekrana geldi, aradan geçen beş haftada da reyting tablosu iyice netleşti. Kimi dizi açılış rakamını ikiye katladı, kimi daha beşinci bölümünü görmeden final haberini aldı. Peki yeni diziler reyting sıralamasında kim yükseldi, kim şimdiden kan kaybediyor? İlk bölümden son ölçülen bölüme kadar Total rakamlarını yan yana koyduk.

Kaynak: TİAK

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Güneşin Doğduğu Yer, 4,66 ile yeni dizilerin en yüksek açılışını yaptı ama yükselişi sürdüremedi.

Güneşin Doğduğu Yer, 4,66 ile yeni dizilerin en yüksek açılışını yaptı ama yükselişi sürdüremedi.

Yeni sezon tam 35 diziyle başladı ve kanallar eylül boyunca yeni projelerini peş peşe ekrana çıkardı. İlk bölüm yarışının galibi, Burak Özçivit ile Başak Gümülcine'yi buluşturan ATV dizisi Güneşin Doğduğu Yer oldu: 17 Eylül'deki prömiyer Total'de 4,66 reyting aldı.

Dizi 1 Ekim'de 4,78'e çıkınca işler yolunda görünüyordu. Ne var ki 8 Ekim'de rakam 4,27'ye indi ve perşembe gecesinin Total tahtı NOW'un Halef'ine geçti. Yine de AB ve ABC1'de rakiplerinin önünde kalmayı başardı.

Sevdan Bir Ateş ilk bölümünü ikiye katladı, Tuzlu Kahve ve Haysiyet de yükselişte.

Sevdan Bir Ateş ilk bölümünü ikiye katladı, Tuzlu Kahve ve Haysiyet de yükselişte.

Sezonun açık ara sürprizi Show TV'den geldi. Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ın Mirza ve Leyla'sına ekran başında kilitlenen izleyici, Sevdan Bir Ateş'i 9 Eylül'deki 3,54'ten 4. bölümde 9,68'e taşıdı. 7 Ekim'de 7,81'e gerilese de dizi çarşamba akşamlarının zirvesini kimseye bırakmadı.

Salı gecesinde de benzer bir tablo var. Star TV'nin komedisi Tuzlu Kahve 4,36 ile açtı, 6 Ekim'de 5,44'e çıktı ve üst üste üçüncü salı üç kategorinin de lideri oldu. Aynı akşam Kanal D'nin Haysiyet'i 3,50'den 4,83'e, NOW'un Anne Yarısı ise 3,13'ten 3,81'e tırmandı. TRT 1'in Evlilik Güzeldir'i de 2,13'lük açılışını 2,76'ya taşıyarak sessiz sedasız puan topladı.

Pazar akşamlarının yeni oyuncusu Ömür Usta da hızlı başladı. İlk bölümünde Total'de dördüncü olan dizi, ikinci haftasında 5,13 ile Teşkilat'ı geride bırakıp ikinciliğe yükseldi.

Aşk ve Taht 5 bölümde izleyicisinin üçte ikisini kaybetti, Mercan Köşk de final haberini aldı.

Aşk ve Taht 5 bölümde izleyicisinin üçte ikisini kaybetti, Mercan Köşk de final haberini aldı.

Madalyonun öbür yüzünde ise ATV var. Akın Akınözü'nün Alaaddin Keykubat'a hayat verdiği Aşk ve Taht 2,49 ile başladı, her hafta biraz daha eridi ve 7 Ekim'deki finalinde 0,85'e kadar düştü.

Cumartesi akşamlarının Mercan Köşk'ü de kurtulamadı. Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ı buluşturan dizi 2,78'lik açılışla ikinci sıraya yerleşmişti. Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı 26 Eylül'de yayına girince dengeler değişti ve Mercan Köşk 4. bölümde 2,21'e indi. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre dizi 7. bölümüyle veda edecek; yayın akışı değişmezse final 17 Ekim'de. Sezonu beş diziyle açan ATV, böylece iki yeni dizisini daha ilk iki ayı dolmadan ekrandan çekmiş olacak.

İşte yeni dizilerin ilk bölüm ve son ölçülen bölüm Total reytingleri:

Rakamların hepsi Total kategorisine ait, parantez içinde son ölçülen bölümün tarihi yer alıyor.

Sevdan Bir Ateş (Show TV) | 3,54 → 7,81 (7 Ekim)

Tuzlu Kahve (Star TV) | 4,36 → 5,44 (6 Ekim)

Ömür Usta (NOW) | ilk bölümde 4. sıra → 5,13 (4 Ekim)

Haysiyet (Kanal D) | 3,50 → 4,83 (6 Ekim)

Güneşin Doğduğu Yer (ATV) | 4,66 → 4,27 (8 Ekim)

Anne Yarısı (NOW) | 3,13 → 3,81 (6 Ekim)

Evlilik Güzeldir (TRT 1) | 2,13 → 2,76 (5 Ekim)

Mercan Köşk (ATV) | 2,78 → 2,21 (26 Eylül, final kararı verildi)

Aşk ve Taht (ATV) | 2,49 → 0,85 (7 Ekim, final)

Sevdan Bir Ateş'in 9,68'lik zirvesine ise yeni dizilerden henüz kimse yaklaşabilmiş değil.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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