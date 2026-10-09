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Reytingi Düştü Ama Tahta O Oturdu: Perşembe Gecesinin Lideri Değişti! 8 Ekim Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reytingi Düştü Ama Tahta O Oturdu: Perşembe Gecesinin Lideri Değişti! 8 Ekim Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting Halef: Köklerin Çağrısı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV ve Magazin Editörü
09.10.2026 - 12:07
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Perşembe akşamı ekranda yine dört dizi kapıştı: NOW'da Halef: Köklerin Çağrısı, Star TV'de Sevdiğim Sensin, ATV'de Güneşin Doğduğu Yer ve Show TV'de Muhtemel Aşk. 8 Ekim reyting sonuçları gelince ortaya tuhaf bir tablo çıktı. Zirvedeki üç dizinin üçü de geçen haftanın gerisinde kaldı ama Total'deki taht yine de sahibini değiştirdi. Geçen hafta hiçbir listeye adını yazdıramayan Muhtemel Aşk için de küçük bir sevinç var.

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Halef: Köklerin Çağrısı 4,54 reytingle Total'de birinci oldu, üstelik geçen haftadan düşük bir rakamla.

Halef: Köklerin Çağrısı 4,54 reytingle Total'de birinci oldu, üstelik geçen haftadan düşük bir rakamla.

NOW'un iddialı dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, ikinci sezona Aybüke Pusat'sız başladı ve 24 Eylül'deki açılış bölümünde Total'de 3,30'da kaldı. İlhan Şen'in Serhat'ı ile Biran Damla Yılmaz'ın Yıldız'ı etrafında dönen hikâye bir hafta sonra 4,73'e fırladı, dizi zirvenin hemen arkasına yerleşti. 38. bölümün yayınlandığı 8 Ekim'de ise rakam 4,54'e indi.

Peki düşerken nasıl birinci oldu? Cevap basit: rakipleri çok daha sert düştü. Halef, AB'de 3,15 ile üçüncü, ABC1'de 3,49 ile beşinci sırada kaldı. İki kategoride de geçen haftanın gerisindeydi.

Sevdiğim Sensin Total'de yarım puandan fazla kaybetti, Güneşin Doğduğu Yer AB ve ABC1 tahtını korudu.

Sevdiğim Sensin Total'de yarım puandan fazla kaybetti, Güneşin Doğduğu Yer AB ve ABC1 tahtını korudu.

Geçen perşembenin lideri Star TV'nin Sevdiğim Sensin'di. 20. bölümünde Total'de 4,98'den 4,41'e inen dizi, birinciliği Halef'e kaptırıp ikinci sıraya geriledi. Asıl kan kaybı ise AB ve ABC1'de yaşandı. İki hafta önce ABC1'de 5,10 alan dizi bu kez 3,57'de kaldı ve dördüncü sıraya düştü. AB'de 2,62 ile yedinci sıraya kadar geriledi.

Burak Özçivit ile Başak Gümülcine'nin başrolündeki Güneşin Doğduğu Yer de düşüşten payını aldı. ATV dizisi Total'de 4,78'den 4,27'ye inerek üçüncü oldu. AB'de 4,32'den 3,49'a, ABC1'de 4,92'den 4,43'e geriledi ama iki kategoride de rakiplerinin önünde kalmayı başardı. Gündüz kuşağından Müge Anlı ile Tatlı Sert ise AB ve ABC1'de ikinci sıraya kadar çıkıp akşam dizilerinin arasına bir kez daha sıkıştı.

Geçen hafta hiçbir listeye giremeyen Muhtemel Aşk, ABC1'de 2,97 reytingle yedinci sıraya yükseldi.

Geçen hafta hiçbir listeye giremeyen Muhtemel Aşk, ABC1'de 2,97 reytingle yedinci sıraya yükseldi.

Ayça Ayşin Turan ile Ekin Koç'un başrolündeki Muhtemel Aşk, uzun zamandır final iddialarıyla anılıyor. Show TV'den bugüne kadar resmi bir final açıklaması gelmedi. 1 Ekim'de üç kategorinin hiçbirinde ilk 10'a giremeyen dizi, 17. bölümüyle ABC1 listesine geri döndü.

Total ve AB'de ise değişen bir şey yok. Dizi Total'de 2,41 ile 13., AB'de 2,18 ile 11. sırada kaldı. Yani hayranlar için küçük bir nefes, ama final konuşmalarını susturacak bir sıçrama değil.

Üç kategoride ilk 10'a giren yapımların tamamı da belli oldu. İşte 8 Ekim Perşembe günü Total, AB ve ABC1 sıralaması...

8 Ekim Perşembe Total reyting sonuçları

1. Halef: Köklerin Çağrısı (NOW) - 4,54

2. Sevdiğim Sensin (Star TV) - 4,41

3. Güneşin Doğduğu Yer (ATV) - 4,27

4. Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)

5. Esra Erol'da (ATV)

6. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (NOW)

7. Halef: Köklerin Çağrısı Özet (NOW)

8. ATV Ana Haber (ATV)

9. Show Ana Haber (Show TV)

10. Güneşin Doğduğu Yer Özet (ATV)

8 Ekim Perşembe AB reyting sonuçları

1. Güneşin Doğduğu Yer (ATV) - 3,49

2. Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)

3. Halef: Köklerin Çağrısı (NOW) - 3,15

4. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (NOW)

5. MasterChef Türkiye (TV8)

6. Halef: Köklerin Çağrısı Özet (NOW)

7. Sevdiğim Sensin (Star TV) - 2,62

8. Esra Erol'da (ATV)

9. Güneşin Doğduğu Yer Özet (ATV)

10. ATV Ana Haber (ATV)

8 Ekim Perşembe ABC1 reyting sonuçları

1. Güneşin Doğduğu Yer (ATV) - 4,43

2. Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)

3. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (NOW)

4. Sevdiğim Sensin (Star TV) - 3,57

5. Halef: Köklerin Çağrısı (NOW) - 3,49

6. MasterChef Türkiye (TV8)

7. Muhtemel Aşk (Show TV) - 2,97

8. Esra Erol'da (ATV)

9. Halef: Köklerin Çağrısı Özet (NOW)

10. Show Ana Haber (Show TV)

Halef'in tahtı kaç hafta sürecek, Sevdiğim Sensin düşüşü durdurabilecek mi? Cevabı gelecek perşembe göreceğiz.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV ve Magazin Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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