Reytingi Düştü Ama Tahta O Oturdu: Perşembe Gecesinin Lideri Değişti! 8 Ekim Reyting Sonuçları Belli Oldu

Geçen perşembenin lideri Star TV'nin Sevdiğim Sensin'di. 20. bölümünde Total'de 4,98'den 4,41'e inen dizi, birinciliği Halef'e kaptırıp ikinci sıraya geriledi. Asıl kan kaybı ise AB ve ABC1'de yaşandı. İki hafta önce ABC1'de 5,10 alan dizi bu kez 3,57'de kaldı ve dördüncü sıraya düştü. AB'de 2,62 ile yedinci sıraya kadar geriledi.

Burak Özçivit ile Başak Gümülcine'nin başrolündeki Güneşin Doğduğu Yer de düşüşten payını aldı. ATV dizisi Total'de 4,78'den 4,27'ye inerek üçüncü oldu. AB'de 4,32'den 3,49'a, ABC1'de 4,92'den 4,43'e geriledi ama iki kategoride de rakiplerinin önünde kalmayı başardı. Gündüz kuşağından Müge Anlı ile Tatlı Sert ise AB ve ABC1'de ikinci sıraya kadar çıkıp akşam dizilerinin arasına bir kez daha sıkıştı.