Reytingi Düştü Ama Tahta O Oturdu: Perşembe Gecesinin Lideri Değişti! 8 Ekim Reyting Sonuçları Belli Oldu
Perşembe akşamı ekranda yine dört dizi kapıştı: NOW'da Halef: Köklerin Çağrısı, Star TV'de Sevdiğim Sensin, ATV'de Güneşin Doğduğu Yer ve Show TV'de Muhtemel Aşk. 8 Ekim reyting sonuçları gelince ortaya tuhaf bir tablo çıktı. Zirvedeki üç dizinin üçü de geçen haftanın gerisinde kaldı ama Total'deki taht yine de sahibini değiştirdi. Geçen hafta hiçbir listeye adını yazdıramayan Muhtemel Aşk için de küçük bir sevinç var.
Halef: Köklerin Çağrısı 4,54 reytingle Total'de birinci oldu, üstelik geçen haftadan düşük bir rakamla.
Sevdiğim Sensin Total'de yarım puandan fazla kaybetti, Güneşin Doğduğu Yer AB ve ABC1 tahtını korudu.
Geçen hafta hiçbir listeye giremeyen Muhtemel Aşk, ABC1'de 2,97 reytingle yedinci sıraya yükseldi.
Üç kategoride ilk 10'a giren yapımların tamamı da belli oldu. İşte 8 Ekim Perşembe günü Total, AB ve ABC1 sıralaması...
8 Ekim Perşembe Total reyting sonuçları
1. Halef: Köklerin Çağrısı (NOW) - 4,54
2. Sevdiğim Sensin (Star TV) - 4,41
3. Güneşin Doğduğu Yer (ATV) - 4,27
4. Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)
5. Esra Erol'da (ATV)
6. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (NOW)
7. Halef: Köklerin Çağrısı Özet (NOW)
8. ATV Ana Haber (ATV)
9. Show Ana Haber (Show TV)
10. Güneşin Doğduğu Yer Özet (ATV)
8 Ekim Perşembe AB reyting sonuçları
1. Güneşin Doğduğu Yer (ATV) - 3,49
2. Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)
3. Halef: Köklerin Çağrısı (NOW) - 3,15
4. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (NOW)
5. MasterChef Türkiye (TV8)
6. Halef: Köklerin Çağrısı Özet (NOW)
7. Sevdiğim Sensin (Star TV) - 2,62
8. Esra Erol'da (ATV)
9. Güneşin Doğduğu Yer Özet (ATV)
10. ATV Ana Haber (ATV)
8 Ekim Perşembe ABC1 reyting sonuçları
1. Güneşin Doğduğu Yer (ATV) - 4,43
2. Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)
3. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (NOW)
4. Sevdiğim Sensin (Star TV) - 3,57
5. Halef: Köklerin Çağrısı (NOW) - 3,49
6. MasterChef Türkiye (TV8)
7. Muhtemel Aşk (Show TV) - 2,97
8. Esra Erol'da (ATV)
9. Halef: Köklerin Çağrısı Özet (NOW)
10. Show Ana Haber (Show TV)
Halef'in tahtı kaç hafta sürecek, Sevdiğim Sensin düşüşü durdurabilecek mi? Cevabı gelecek perşembe göreceğiz.
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