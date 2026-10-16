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Sağanak İdo ve Yasemin Tatlıses'in Villasının Alt Katını Su Altında Bıraktı!

Sağanak İdo ve Yasemin Tatlıses'in Villasının Alt Katını Su Altında Bıraktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 16:20
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İstanbul'a bir anda bastıran sağanak yağış, hem şehri hem de ünlülerin hayatını alt üst etti! Sel felaketinden etkilenlerden biri ise İdo Tatlıses ve Yasemin Tatlıses çifti oldu. Durumu takipçileriyle paylaşan Yasemin Tatlıses, “Evin en alt katını su bastı, sesim bu yüzden çıkmıyor. Bugünümüze şükür” diyerek yaşadıklarını anlattı.

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Magazin gündeminin sevilen çiftlerinden İdo ve Yasemin Tatlıses'i yakından tanıyoruz!

Magazin gündeminin sevilen çiftlerinden İdo ve Yasemin Tatlıses'i yakından tanıyoruz!

İdo Tatlıses, efsane sanatçı İbrahim Tatlıses'in oğlu. Sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli ile 2021'de dünyaevine girdi. O günden beri de hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde adından sıkça söz ettiriyor.

Çiftin hayatı iki küçük kahramanla renkleniyor: ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir! Yasemin Tatlıses, aile pozlarını ve minik oğullarıyla tatlı anlarını takipçileriyle paylaşmayı çok seviyor. Çift, İstanbul'daki villalarında yaşıyor.

İstanbul'u kasıp kavuran sel, çok sayıda ünlünün de korkulu anlar yaşamasına neden oldu!

İstanbul'u kasıp kavuran sel, çok sayıda ünlünün de korkulu anlar yaşamasına neden oldu!

Şiddetli sağanak İstanbul'da birçok ilçede su baskınlarına yol açtı. Ünlüler de bu felaketten nasibini aldı! Murat Boz ve Demet Özdemir, Maslak-Ayazağa'daki Phoenix Stüdyoları sular altında kalınca mahsur kaldı. Yaklaşık 200 kişi güvenli yerlere tahliye edildi. Nazan Öncel kepçe ve botlarla kurtarıldı, Alişan'ın bodrum katı ile Aylin Coşkun'un evi de su altında kaldı.

Astrolog Nuray Sayarı'nın bahçe katında tavan çöktü, Berfu Yenenler ise evinin önünün adeta göle döndüğünü paylaştı. Ünlülerin sosyal medya paylaşımları, sağanağın boyutunu gözler önüne serdi.

Tatlıses çiftinin villasında en alt kat su altında kaldı.

Tatlıses çiftinin villasında en alt kat su altında kaldı.

2. Sayfa'nın haberine göre sağanak, İdo ve Yasemin Tatlıses çiftinin villasının en alt katını da su altında bıraktı. Durumu anlatan Yasemin Tatlıses, evlerinin alt katını su bastığını ve sesinin bu yüzden çıkmadığını söyledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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