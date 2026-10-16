Sağanak İdo ve Yasemin Tatlıses'in Villasının Alt Katını Su Altında Bıraktı!
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İstanbul'a bir anda bastıran sağanak yağış, hem şehri hem de ünlülerin hayatını alt üst etti! Sel felaketinden etkilenlerden biri ise İdo Tatlıses ve Yasemin Tatlıses çifti oldu. Durumu takipçileriyle paylaşan Yasemin Tatlıses, “Evin en alt katını su bastı, sesim bu yüzden çıkmıyor. Bugünümüze şükür” diyerek yaşadıklarını anlattı.
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Magazin gündeminin sevilen çiftlerinden İdo ve Yasemin Tatlıses'i yakından tanıyoruz!
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İstanbul'u kasıp kavuran sel, çok sayıda ünlünün de korkulu anlar yaşamasına neden oldu!
Tatlıses çiftinin villasında en alt kat su altında kaldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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