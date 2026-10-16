Sağanak İdo ve Yasemin Tatlıses'in Villasının Alt Katını Su Altında Bıraktı!

İdo Tatlıses, efsane sanatçı İbrahim Tatlıses'in oğlu. Sosyal medya fenomeni Yasemin Şefkatli ile 2021'de dünyaevine girdi. O günden beri de hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde adından sıkça söz ettiriyor.

Çiftin hayatı iki küçük kahramanla renkleniyor: ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir! Yasemin Tatlıses, aile pozlarını ve minik oğullarıyla tatlı anlarını takipçileriyle paylaşmayı çok seviyor. Çift, İstanbul'daki villalarında yaşıyor.