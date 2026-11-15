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Tuzlu Kahve'nin Candan'ı Şevval Sam, Şivesini Eleştirenlere Yanıt Verdi: "Çok Haklılar Belki"

Tuzlu Kahve'nin Candan'ı Şevval Sam, Şivesini Eleştirenlere Yanıt Verdi: "Çok Haklılar Belki"

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
15.11.2026 - 10:46
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Tuzlu Kahve’de Adanalı gelin Candan’ı canlandıran Şevval Sam, Adem Metan’ın YouTube kanalında karakterinin şivesini konuştu. Sam, çok daha sert bir Adana şivesi yapabileceğini ama ailede kimse öyle konuşmadığı için risk alıp şiveyi yumuşattığını söyledi. Oyuncu, sosyal medyada şivesini düzelten videolar çeken izleyiciler için ise “Çok haklılar belki” dedi.

KAYNAK: Adem Metan

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Tuzlu Kahve'de Candan'ı canlandıran Şevval Sam, Adem Metan'a karakterinin şivesini bilerek yumuşattığını anlattı.

Tuzlu Kahve'de Candan'ı canlandıran Şevval Sam, Adem Metan'a karakterinin şivesini bilerek yumuşattığını anlattı.

Star TV'nin fenomen dizisi Tuzlu Kahve'de Adanalı gelin Candan Aydınoğlu'nu canlandıran Şevval Sam, Adem Metan'ın YouTube kanalına konuk oldu. 1 Eylül'de yayın hayatına başlayan dizi kalabalık kadrosu kadar karakterleriyle de konuşuluyor. Sohbetin en dikkat çekici bölümü ise ilk bölümden bu yana tartışılan şive meselesiydi.

Sam, Candan için çok daha sert bir Adana şivesi kullanabileceğini ama bunu bilerek yapmadığını söyledi. Karadeniz şivesinde gösterdiği performansı hatırlatan oyuncu, aynı rahatlıkla dibine kadar bir Adana şivesi de yapabileceğini anlattı. Ancak ailede başka hiç kimse bu kadar sert konuşmadığı için Candan'ın sahnede fazla 'eklektik' kalacağını düşünmüş.

"Ben risk aldım" diyen Şevval Sam, Candan'ın şivesini 20 yıldır aynı ailede yaşayan bir kadının konuşması üzerine kurdu.

"Ben risk aldım" diyen Şevval Sam, Candan'ın şivesini 20 yıldır aynı ailede yaşayan bir kadının konuşması üzerine kurdu.

Oyuncunun anlattığına göre Candan, yıllardır İstanbul'daki bu ailenin içinde yaşayan ve kendi şivesini düzelttiğini düşünen bir kadın. Sam da karakteri tam olarak bu fikir üzerine kurmuş:

“Ben risk aldım. Dedim ki bu kadın 20 yıldır bu ailede yaşıyor ve kendi şivesini düzelttiğini düşünüyor.”

Üstelik şivenin çıkış noktası da oldukça somut bir gözlem. Sam, tanıdığı bütün Adanalıların 'Gökhan' ismini 'Gökan' diye söylediğini, Candan'ın konuşmasını da buradan başlayarak şekillendirdiğini anlattı. Çekilen ilk sahnelerden birinde Candan'ın ağzından 'yapıyür, ediyür' değil, uzatılmış bir 'yapıyüüür, ediyüüür' çıkmış. Oyuncuya göre kelimeler kısmen düzeltilmiş olsa da konuşmanın melodisi baştan sona Adana.

Şevval Sam, şivesini düzelten videolar çeken izleyiciler için "Çok haklılar belki" dedi.

Şevval Sam, şivesini düzelten videolar çeken izleyiciler için "Çok haklılar belki" dedi.

Candan'ın konuşma biçimi daha ilk bölümlerde sosyal medyada gündem olmuştu. Bazı izleyiciler duyduklarının Adana şivesine benzemediğini savunurken, sosyal medyada 'O öyle söylenmez, böyle söylenir' diyen düzeltme videoları da çekilmeye başlandı.

Şevval Sam ise bu videolara sitem etmedi. Videoları çekenleri 'iyi niyetli arkadaşlar' olarak tanımlayan oyuncu, 'yapıyür değil yapıyüüür' gibi nüansları düzeltmeye çalışanlar için 'Çok haklılar belki, böyle beklentide oldukları için' dedi.

Sam, Candan'ın şivesine dair benzer bir açıklamayı daha önce de yapmıştı. Rol arkadaşı Nevra Serezli de gelen eleştirilerin ardından 'O çalışmadan yapmaz hiçbir şey' diyerek Sam'a arka çıkmıştı. Sam'ın son sözleri ise tartışmaya bu kez doğrudan oyuncunun gözünden, sahne sahne bir açıklama getirdi.

Şevval Sam'ın Adem Metan'a verdiği röportajın tamamı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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