Tuzlu Kahve'nin Candan'ı Şevval Sam, Şivesini Eleştirenlere Yanıt Verdi: "Çok Haklılar Belki"
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Tuzlu Kahve’de Adanalı gelin Candan’ı canlandıran Şevval Sam, Adem Metan’ın YouTube kanalında karakterinin şivesini konuştu. Sam, çok daha sert bir Adana şivesi yapabileceğini ama ailede kimse öyle konuşmadığı için risk alıp şiveyi yumuşattığını söyledi. Oyuncu, sosyal medyada şivesini düzelten videolar çeken izleyiciler için ise “Çok haklılar belki” dedi.
KAYNAK: Adem Metan
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Tuzlu Kahve'de Candan'ı canlandıran Şevval Sam, Adem Metan'a karakterinin şivesini bilerek yumuşattığını anlattı.
"Ben risk aldım" diyen Şevval Sam, Candan'ın şivesini 20 yıldır aynı ailede yaşayan bir kadının konuşması üzerine kurdu.
Şevval Sam, şivesini düzelten videolar çeken izleyiciler için "Çok haklılar belki" dedi.
Şevval Sam'ın Adem Metan'a verdiği röportajın tamamı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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