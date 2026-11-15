Tuzlu Kahve'nin Candan'ı Şevval Sam, Şivesini Eleştirenlere Yanıt Verdi: "Çok Haklılar Belki"

Star TV'nin fenomen dizisi Tuzlu Kahve'de Adanalı gelin Candan Aydınoğlu'nu canlandıran Şevval Sam, Adem Metan'ın YouTube kanalına konuk oldu. 1 Eylül'de yayın hayatına başlayan dizi kalabalık kadrosu kadar karakterleriyle de konuşuluyor. Sohbetin en dikkat çekici bölümü ise ilk bölümden bu yana tartışılan şive meselesiydi.

Sam, Candan için çok daha sert bir Adana şivesi kullanabileceğini ama bunu bilerek yapmadığını söyledi. Karadeniz şivesinde gösterdiği performansı hatırlatan oyuncu, aynı rahatlıkla dibine kadar bir Adana şivesi de yapabileceğini anlattı. Ancak ailede başka hiç kimse bu kadar sert konuşmadığı için Candan'ın sahnede fazla 'eklektik' kalacağını düşünmüş.