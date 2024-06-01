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Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!

Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
02.06.2024 - 01:21

Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri kombinleriyle konuşuldu. Biz de haftanın en şık kadın ünlüsünü sizlerle birlikte seçelim istedik!

Hazırsanız, hadi başlayalım!

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Beren Saat?

Beren Saat?

Hande Erçel?

Hande Erçel?

Demet Akalın?

Gülşen?

Gülşen?

Danla Bilic?

Danla Bilic?
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Şeyma Subaşı?

Şeyma Subaşı?

Pınar Deniz?

Pınar Deniz?

Burcu Esmersoy?

Burcu Esmersoy?

Defne Samyeli?

Defne Samyeli?

Özge Gürel?

Özge Gürel?
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Şimdi gelelim asıl sorumuza! Sizce bu haftanın en şık ismi kim?

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