Elle Style Awards'da Kırmızı Olsun Üç Kuruş Fazla Olsun Diyen Defne Kayalar'ın Meraklı Hallerine Olay Benzetme

Geçtiğimiz akşam düzenlenen ve ünlüler geçidine dönüşen Elle Style Awards kırmızı halısından, kıyafetlere gündemi sallayan pek çok olaya ev sahipliği yaptı. Geceye katılan ünlü çiftlerimizden, tarzlarıyla öne çıkan isimlere her detay ayrı olay olurken, Defne Kayalar'ın halleri çok konuşuldu!