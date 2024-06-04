Elle Style Awards'da Kırmızı Olsun Üç Kuruş Fazla Olsun Diyen Defne Kayalar'ın Meraklı Hallerine Olay Benzetme
Elle Style Awards'da Kırmızı Olsun Üç Kuruş Fazla Olsun Diyen Defne Kayalar'ın Meraklı Hallerine Olay Benzetme
Geçtiğimiz akşam düzenlenen ve ünlüler geçidine dönüşen Elle Style Awards kırmızı halısından, kıyafetlere gündemi sallayan pek çok olaya ev sahipliği yaptı. Geceye katılan ünlü çiftlerimizden, tarzlarıyla öne çıkan isimlere her detay ayrı olay olurken, Defne Kayalar'ın halleri çok konuşuldu!
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Hande Erçel, Demet Özdemir, Sinem Kobal, Birce Akalay, Hazar Ergüçlü gibi ünlü isimlerin katıldığı, adeta şıklık yarışına dönen ELLE Style Awards geçtiğimiz gece gerçekleşti.
Geceye el ele katılan Hakan ve Hande çiftinden, ünlü isimlerin aşk dolu röportajlara ve kırmızı halı telaşlarına pek çok olay magazin manşetlerinde gecikmeden yerini aldı.
Ödül töreninin odak noktalarından birisi ise iddialı kırmızı tarzlarıyla parlayan Ece Sükan, Defne Kayalar ve Sinem Kobal olmuştu.
Son zamanların gözde isimleri gecenin iddialı isimlerinden olmayı sürdürürken Defne Kayalar'ın tören esnasındaki meraklı halleri kısa sürede gündem oldu!
Kızılcık Şerbeti'nin yıldız isimlerinden olan Ceren Karakoç ile yan yana oturan Defne Kayalar'ın ünlü oyuncunun telefonuna baktığı anlar birçok yorum aldı.
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Kayalar, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, altına düştüğü "merak desen bende, haset desen o da var..." notuyla takipçilerini güldürdü...
O halde benzer işler diyebilir miyiz? 😂
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